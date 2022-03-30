Son dakika haberi... Bakan Koca'dan Adalet Komisyonu üyelerine teşekkür - Son Dakika
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Son dakika haberi... Bakan Koca'dan Adalet Komisyonu üyelerine teşekkür

30.03.2022 17:18
Son dakika haberi... Bakan Koca'dan Adalet Komisyonu üyelerine teşekkür

Son dakika gündem haberine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesini öngören düzenlemeleri içeren 'Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilmesiyle ilgili üyelere teşekkür etti.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesini öngören düzenlemeleri içeren 'Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilmesiyle ilgili üyelere teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralama suçlarında tutuklu yargılamayı sağlayan, sağlıkta kamu hizmetini engelleme suçunu ise daha ağır cezaya çarptıran yasa değişikliği teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda olduğu gibi kabul edildi. Sağlık çalışanlarına açılan ve yaygın şekilde haksızlıklara neden olan malpraktis davalarında, kasıt olmadığı sürece tazminatı devletin üstlenmesini sağlayan yasa değişikliği teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda olduğu gibi kabul edildi. Adalet Komisyonu üyelerine teşekkür ediyoruz" dedi.


Son dakika haberi... Bakan Koca'dan Adalet Komisyonu üyelerine teşekkür
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Adalet Komisyonu, Fahrettin Koca, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Bakan Koca'dan Adalet Komisyonu üyelerine teşekkür - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Bakan Koca'dan Adalet Komisyonu üyelerine teşekkür - Son Dakika
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