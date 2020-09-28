Son dakika haberi... Bakan Koca'dan Azerbaycan'a destek açıklaması
Son dakika haberlerine göre SAĞLIK Bakanı Koca, Ermenistan'ın Azerbaycan'a gerçekleştirdiği saldırının ardından yaşanan çatışmalarla ilgili "Meşru cevap için harekete geçen kardeş Azerbaycan'ın yanındayız" dedi.
SAĞLIK Bakanı Koca, Ermenistan
'ın Azerbaycan
'a gerçekleştirdiği saldırının ardından yaşanan çatışmalarla ilgili "Meşru cevap için harekete geçen kardeş Azerbaycan'ın yanındayız" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan çatışmalardan sonra açıklamada bulundu. Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ermenistan, Azerbaycan'a hain bir saldırıda bulundu. Yoğun bombardıman sonucu sivillerden çok sayıda yaralı ve kayıp oldu. Devlet olabilme onuru ve insanlık değerleriyle bağdaşmayan saldırıyı kınıyoruz. Meşru cevap için harekete geçen kardeş Azerbaycan'ın yanındayız" açıklamasında bulundu.
- Ankara
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