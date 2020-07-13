Son dakika haberi | Bakan Koca'dan, 'iğneli' uyarı
Son dakika sağlık haberi: SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "İğne atsan yere düşmez yerlerde iğneyi yere düşürelim" dedi.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "İğne atsan yere düşmez yerlerde iğneyi yere düşürelim" dedi.
Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İğne atsan yere düşmez yerlerde iğneyi yere düşürelim. Daha düşük vaka sayıları; daha düşük yoğunluğa, daha az temasa bağlı. İğneli uyarı" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 22:18 Kaynak: DHA
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