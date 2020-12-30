Bakan Koca: Aşı tedarik sürecinde tek muhatabımız üretici firmadır - Son Dakika

Bakan Koca: Aşı tedarik sürecinde tek muhatabımız üretici firmadır

30.12.2020 02:43
Bakan Koca: Aşı tedarik sürecinde tek muhatabımız üretici firmadır, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bazı basın yayın organlarında yer alan, aşıların aracı bir firma vasıtası ile alındığına dair haberler üzerine açıklama yaptı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bazı basın yayın organlarında yer alan, aşıların aracı bir firma vasıtası ile alındığına dair haberler üzerine açıklama yaptı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Aşı tedarik sürecinde tek muhatabımız üretici firmadır" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, bazı basın yayın organlarında çıkan aşıların aracı firma tarafından tedarik edildiğine dair haberler üzerine Twitter hesabından açıklama yaptı. Aşıları üreten 'Sınovac' firması ile imzalanan anlaşma metnini paylaşan Koca, "Milletimiz irfan sahibidir. Hakikati görür ve ona sahip çıkar" notunu paylaştı.

Bakan Koca, toplumun her kesiminin eleştirmeye, sorgulamaya hakkı olduğunu belirterek, "Merak edilen her bilgiyi şeffaflıkla ve açıklıkla izah ediyoruz" dedi.Eleştiri adı altında eksik bilgilerle yapılan yakıştırmaların toplum zihninde karmaşa oluşturduğunu belirten Bakan Koca, aşıların aracı firma vasıtasıyla alınacağına dair iddiaları daha önceden de yalanladığını hatırlattı.'SON DERECE YAKIŞIKSIZDIR'Sağlık Bakanı Koca, bir muhabirin çektiği fotoğrafa bakarak sürdürülen iddiaların asılsız olduğunu belirterek, "Bir muhabir arkadaşımızın çektiği fotoğrafta yazan Keymen İlaç A. Ş. yazısına atıfta bulunarak bu iddia sürdürülmektedir. Düne kadar aşının gelemeyeceği iddiasıyla anlaşılmaz bir şekilde memnuniyet izhar edenlerin aşılar yola çıktığında bu gibi asılsız iftiralara tevessül etmeleri son derece yakışıksızdır" dedi.'DEVLET OLARAK BİZZAT ARACISIZ GÖRÜŞTÜK'Bakan Koca, açıklamasının devamında Keyman İlaç A.Ş.'nin Sinovac firmasının Türkiye'deki distribütörü olduğunu ifade ederek,  "Biontech ve Oxford aşısı dahil olmak üzere tüm aşı üreticileri ile devlet olarak bizzat aracısız görüştük. Devletimiz adına Devlet Malzeme Ofisimiz, Sinovac firması ile görüşmüş ve Türkiye'deki temsilcileri olan Keymen İlaç A.Ş. ile de lojistik süreci takip etmiştir. Sinovac firmasının Türkiye'deki tek yetkili distribütörü Keymen İlaç A.Ş. firmasıdır. Üstelik 7 yıldır bu durum böyledir" dedi.Açıklamasında aşıların üreticisi olan Sinovac firmasının mektubunu paylaşan Bakan Koca, mektubun içeriğine dair şunları belirtti: "Keymen Türkiye ve Azarbeycan'da tek yetkili distribütörümüzdür. Covid-19 aşısına yönelik tüm görüşmeleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Azarbeycan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlıkları ile Sinovac doğrudan müzakere ederek yürütmektedir. Keymen Sinovac'ı, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) da Türkiye'yi temsil etmektedir."'SALGINA KARŞI BİRLİKTE MÜCADELE EDERSEK BAŞARILI OLABİLİRİZ'Bakan Koca, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Yukarıdaki bilgilerden de açık şekilde anlaşılacağı üzere tüm görüşmeler doğrudan üretici şirketlerle yapılmaktadır. Anlaşmanın idari ve mali tüm koşulları distribütörden bağımsız olarak ana üretici ile yapılan görüşmelerde belirlenmiştir. Distribütörün yetki ve sorumluluğu Sinovac'ı temsil ve lojistik ile sınırlıdır. Bu anlaştığımız ve görüşmelerin devam ettiği tüm aşılar için böyledir. Bu açıklamadan sonra kimsenin özür dilemesini ya da mahcup olmasını beklemiyoruz. Salgına karşı ancak birlikte mücadele edersek başarılı olabiliriz. Somut olmayan zanlarla salgın yönetimini ve aşılama programını gölgeleyecek beyanlarda bulunulmamasını rica ederim. Milletimiz irfan sahibidir. Hakikati görür ve ona sahip çıkar."

Haber:  Ferhat EKİNCİ/ANKARA,


Bakan Koca: Aşı tedarik sürecinde tek muhatabımız üretici firmadır
Bakan Koca: Aşı tedarik sürecinde tek muhatabımız üretici firmadır

Fahrettin Koca, Türkiye, Bakan, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Koca: Aşı tedarik sürecinde tek muhatabımız üretici firmadır - Son Dakika


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