Sağlık Bakanı Koca'dan Yavaş'a teşekkür - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca'dan Yavaş'a teşekkür
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkürde bulunarak," Covid pozitif ve şüpheliler HES Uygulamasına kayıtlıdır; bilgiler, talep eden kurumların entegrasyonuna açık" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkürde bulunarak," Covid pozitif ve şüpheliler HES Uygulamasına kayıtlıdır; bilgiler, talep eden kurumların entegrasyonuna açık" dedi.
Bakan Koca sosyal hesabından Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş'ın twitini alıntılayarak, "Teşekkür ederim. Covid pozitif ve şüpheliler HES Uygulamasına kayıtlıdır; bilgiler, talep eden kurumların entegrasyonuna açık. Sistem, istenirse şehir içi toplu taşımada da riski önlemeye elverişli. Devlet teamülü görünürlüğe feda edilmemeli. Mücadele birlikte mümkün" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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