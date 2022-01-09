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Son dakika haberi: Bakan Koca'dan yerli aşı Turkovac'ı formasına taşıyarak sahaya çıkan Yukatel Kayserispor'a teşekkür - Son Dakika

Son dakika haberi: Bakan Koca'dan yerli aşı Turkovac'ı formasına taşıyarak sahaya çıkan Yukatel Kayserispor'a teşekkür

09.01.2022 18:42
Son dakika haberi: Bakan Koca'dan yerli aşı Turkovac'ı formasına taşıyarak sahaya çıkan Yukatel Kayserispor'a teşekkür

Gelen son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Altayspor ile karşılaşmasında maça yerli aşı Turkovac yazan formalarla çıkan Yukatel Kayserispor'a teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Altayspor ile karşılaşmasında maça yerli aşı Turkovac yazan formalarla çıkan Yukatel Kayserispor'a teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yukatel Kayserispor-Altayspor karşılaşmasına yerli aşı Turkovac yazan formalarla çıktığı için Yukatel Kayserispor'a teşekkür etti. Bakan Koca, sosyal medya hesabından formaların resmini paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

"Yukatel Kayserispor, Altayspor'la kendi sahasında yaptığı maça yerli aşımız Turkovac'ı formasına taşıyarak çıktı. Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen aşımızın bu kez futbol üzerinden gündeme getirilmesine teşekkür ediyoruz."

(Ömer Faruk Karataş/İHA)

Son dakika haberi: Bakan Koca'dan yerli aşı Turkovac'ı formasına taşıyarak sahaya çıkan Yukatel Kayserispor'a teşekkür

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Fahrettin Koca, Kayserispor, TURKOVAC, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Bakan Koca'dan yerli aşı Turkovac'ı formasına taşıyarak sahaya çıkan Yukatel Kayserispor'a teşekkür - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Bakan Koca'dan yerli aşı Turkovac'ı formasına taşıyarak sahaya çıkan Yukatel Kayserispor'a teşekkür - Son Dakika
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