Son dakika haberi: Bakan Koca'dan yerli aşı Turkovac'ı formasına taşıyarak sahaya çıkan Yukatel Kayserispor'a teşekkür - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Altayspor ile karşılaşmasında maça yerli aşı Turkovac yazan formalarla çıkan Yukatel Kayserispor'a teşekkür etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yukatel Kayserispor-Altayspor karşılaşmasına yerli aşı Turkovac yazan formalarla çıktığı için Yukatel Kayserispor'a teşekkür etti. Bakan Koca, sosyal medya hesabından formaların resmini paylaşarak şu ifadelere yer verdi:
"Yukatel Kayserispor, Altayspor'la kendi sahasında yaptığı maça yerli aşımız Turkovac'ı formasına taşıyarak çıktı. Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen aşımızın bu kez futbol üzerinden gündeme getirilmesine teşekkür ediyoruz."
(Ömer Faruk Karataş/İHA)
Kaynak: İHA
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