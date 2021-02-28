Bakan Koca, darbenin her türlüsünün karşısında, millet iradesinin yanında olduklarını belirtti - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, darbenin her türlüsünün karşısında, millet iradesinin yanında olduklarını bildirdi.

Koca, Twitter hesabından, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinin 24'üncü yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Darbenin sadece meşru yönetimi ele geçirmek değil, sosyal, iktisadi ve kültürel hayatı bütünüyle esir almak olduğunu belirten Koca, "28 Şubat, darbenin postmodern uygulama örneği olarak tarihteki yerini aldı. Darbenin her türlüsünün karşısında, millet iradesinin yanındayız." ifadelerini kullandı.