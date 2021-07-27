Son dakika haberi... Bakan Koca: Dün 1 milyon 367 bin 872 doz aşı yapıldı - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, dün toplam 1 milyon 367 bin 872 doz aşı uygulandığını, ilk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısının 22 milyon 344 bin 407'ye indiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, aşılama çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Bakan Koca, "Aşıda 26 Temmuz: Toplam 1 milyon 367 bin 872 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 244 bin 868. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 910 bin 136. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 212 bin 868. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22 milyon 344 bin 407'e indi" dedi.