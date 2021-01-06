Son dakika haberi: Bakan Koca: "Dünyada bir ilk olma özelliği olan Virüs Benzeri Parçacık (VLP) aşı adayımız araştırma ürününü elde etme ve yakında insan deneyleri için... - Son Dakika

Son dakika haberi: Bakan Koca: "Dünyada bir ilk olma özelliği olan Virüs Benzeri Parçacık (VLP) aşı adayımız araştırma ürününü elde etme ve yakında insan deneyleri için...
06.01.2021 00:05
Son dakika haberlerine göre Bakan Koca: "Dünyada bir ilk olma özelliği olan Virüs Benzeri Parçacık (VLP) aşı adayımız araştırma ürününü elde etme ve yakında insan deneyleri için izne müracaat etme aşamasına gelmiştir.
Bakan Koca: "Dünyada bir ilk olma özelliği olan Virüs Benzeri Parçacık (VLP) aşı adayımız araştırma ürününü elde etme ve yakında insan deneyleri için izne müracaat etme aşamasına gelmiştir."
araştırma, Bakan, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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