Son dakika haberi: Bakan Koca: "Erken dönemde ilaçlarımızı mutlak alalım, bu dönemde en ufak grip, nezle benzeri belirtilerin de Kovid-19 olabileceğini mutlak düşünelim"

Son dakika haber: Bakan Koca: "Erken dönemde ilaçlarımızı mutlak alalım, bu dönemde en ufak grip, nezle benzeri belirtilerin de Kovid-19 olabileceğini mutlak düşünelim"

Bakan Koca: "Erken dönemde ilaçlarımızı mutlak alalım, bu dönemde en ufak grip, nezle benzeri belirtilerin de Kovid-19 olabileceğini mutlak düşünelim"

Bakan, Grip, Güncel, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Bakan Koca: 'Erken dönemde ilaçlarımızı mutlak alalım, bu dönemde en ufak grip, nezle benzeri belirtilerin de Kovid-19 olabileceğini mutlak düşünelim' - Son Dakika

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