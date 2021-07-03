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Son dakika haberi! Bakan Koca, fedakar hemşirenin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı - Son Dakika

Son dakika haberi! Bakan Koca, fedakar hemşirenin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı

03.07.2021 09:59

Gelen son dakika haberine göre Bakan Koca, fedakar hemşirenin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı Ailecek virüse yakalanan hemşire, hastalığı yenince gönüllü olarak aşı biriminde çalışıyor Sağlık Bakanı Dr.

Bakan Koca, fedakar hemşirenin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı

Ailecek virüse yakalanan hemşire, hastalığı yenince gönüllü olarak aşı biriminde çalışıyor

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Ordu'da görev yapan hemşirenin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı

ORDU - Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire Çiğdem Aydın, koronavirüse yakalandıktan sonra aşı uygulama biriminde çalışmak istedi. Pandeminin azalmasına katkı sağlamak için aşı biriminde çalışan Aydın'ın fotoğrafı, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan 2 çocuk annesi hemşire Çiğdem Aydın, şubat ayı içerisinde acil biriminde görev yaptığı esnada korona virüse yakalandı. Annesi, babası, eşi ve oğluna da hastalığı bulaştıran Aydın, aile olarak süreci güçlükle atlattı. Hastalığı yendikten sonra, korona virüsün yayılmasını engellemek için aşı biriminde görev yapmaya karar veren Aydın, 5 aydır burada gönüllü olarak görev yapıyor.

"Bizim için zor bir süreç oldu"

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aşım Birim Sorumlusu 2 çocuk annesi Çiğdem Aydın, "Ben Şubat ayında korona virüse yakalandım. Sonra aileme de bulaştı. Biraz bizim için zor bir süreç oldu, hastalığı ağır geçirdik. Çok şükür geçti ve hepimiz sağlımıza kavuştuk. Ben acilde çalışıyordum ve acil hemşiresiydim. Sonrasında burada göreve başladım ve yaklaşık 5 aydır burada çalışıyorum. Korona virüse yakalandıktan sonra ve aileme de bulaşınca bizim de bir katkımız olsun istedik ve aşı biriminde çalışmaya devam ediyorum. Pandemi sürecinin geçmesine katkıda bulunmak istedik" dedi.

Aydın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, kendi fotoğrafını sosyale medya hesabından paylaşmasının kendisini mutlu ettiğini belirterek "Paylaşımını görünce çok şaşırdım ve çok da sevindim. Kendisine de buradan teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

75 bininci doz aşının yapılış anı

Öte yandan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 75 bininci doz aşının yapılış anı. Hemşire Çiğdem Aydın; eşi, oğlu, anne ve babasıyla birlikte Covid-19 geçirmişti. Şimdi aşılama biriminde gönüllü çalışıyor. Şahsınızda aşı biriminin tüm çalışanlarını kutluyoruz Çiğdem Hanım" ifadelerine yer vermişti.

Son dakika haberi! Bakan Koca, fedakar hemşirenin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı
Son dakika haberi! Bakan Koca, fedakar hemşirenin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı
Son dakika haberi! Bakan Koca, fedakar hemşirenin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı
Son dakika haberi! Bakan Koca, fedakar hemşirenin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Aydın, Medya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberi! Bakan Koca, fedakar hemşirenin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı - Son Dakika


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