Son dakika haberi... Bakan Koca, fotoğraf paylaşıp uyardı - Son Dakika

Son dakika haberi... Bakan Koca, fotoğraf paylaşıp uyardı
06.11.2020 14:32
Son dakika haberleri... SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki İstiklal Caddesi'nden bir fotoğraf paylaşarak, 'Hastalık yayılıyor' uyarısı yaptı.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki İstiklal Caddesi'nden bir fotoğraf paylaşarak, 'Hastalık yayılıyor' uyarısı yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan koronavirüs salgınıyla ilgili paylaşım yaptı. İstanbul'daki İstiklal Caddesi'nde yürüyen kalabalığın fotoğrafını paylaşan Bakan Koca, 'Hastalık yayılıyor' uyarısında bulundu.
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