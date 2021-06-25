Son dakika haberi... Bakan Koca: Genç normale hazırlık başladı - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşısında yaş sınırının 18'e indiğine dikkat çekerek, "Genç normale hazırlık başladı" mesajını paylaştı.

Bakan Koca'nın, salgın ile mücadelede aşılamaya 18 yaş ve üstünün de dahil edildiğini duyurması ardından bugün gençlerin aşılanmasına başlandı. Bakan Koca, Twitter hesabından, "Genç normale hazırlık başladı. Arkadaşlar heyecanlı" mesajını paylaştı. Koca, ikinci paylaşımında ise, "'Yaz döneminde 18 yaş üstü herkes aşılanabilir' dediğimizde, 'yaz bitiminde nasıl olsa yüzü kızarmayacak' diyenler, umarız bugünlerde sık sık güneşe çıkıyorlar" ifadesini kullandı.