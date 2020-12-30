Son dakika haberi | Bakan Koca: Genişliklerin başladığı gün bugündür - Son Dakika

Son dakika haberi | Bakan Koca: Genişliklerin başladığı gün bugündür

30.12.2020 03:02
Son dakika haberi | Bakan Koca: Genişliklerin başladığı gün bugündür, System.String[]

Son dakika haberleri... SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, yola çıkan koronavirüs aşılarının sabah 05.30'da Esenboğa Havalimanı'nda olacağını belirterek, "Darlıkların bittiği genişliklerin başladığı gün bugündür" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, yola çıkan koronavirüs aşılarının sabah 05.30'da Esenboğa Havalimanı'nda olacağını belirterek, "Darlıkların bittiği genişliklerin başladığı gün bugündür" dedi.

Bakan Koca, Twitter hebasından yaptığı açıklamada, "Ümit ederim ki darlıkların bittiği genişliklerin başladığı gün bugündür. Aşılarımızı taşıyan Türk Hava Yolları'na ait uçağın bu sabah 05.30'da Esenboğa Havalimanımıza ulaşması beklenmektedir" notunu paylaştı.

Haber:  ANKARA,


Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Bakan Koca: Genişliklerin başladığı gün bugündür - Son Dakika


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