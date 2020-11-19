Son dakika haberi! Bakan Koca: Mümkün olduğu kadar evimizde kalalım - Son Dakika

Son dakika haberi! Bakan Koca: Mümkün olduğu kadar evimizde kalalım
19.11.2020 13:07
Gelen son dakika haberine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, alınan yeni tedbirlerin amacının, hastalığın yayılımını azaltmak olduğunu belirterek, "Mümkün olduğu kadar evimizde kalalım" dedi.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, alınan yeni tedbirlerin amacının, hastalığın yayılımını azaltmak olduğunu belirterek, "Mümkün olduğu kadar evimizde kalalım" dedi.
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni tedbirlere ilişkin Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, "Salgına karşı zorunlu tedbirler tekrar hayatımızda. Zorunlu tedbirlerin amacı hareketliliği, dolayısıyla hastalığın yayılmasını ve hastanelerin yükünü azaltmaktır. Tedbirlerin amacına gönüllü olarak da destek verelim. Hareketliliği azaltalım. Mümkün olduğu kadar evimizde kalalım" dedi.Şaduman UNUTMAZ/ANKARA,
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