Bakan Koca: "Birlikte kazanacağımız günler uzak değil" - Son Dakika

Bakan Koca: "Birlikte kazanacağımız günler uzak değil"

17.12.2020 19:52
Bakan Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 ilin Valileri, İl Sağlık Müdürleri ve Halk Sağlığı Başkanları ile ayrı ayrı gerçekleştirdiği online toplantılar ile şehirlerin durumlarını öğrendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 ilin Valileri, İl Sağlık Müdürleri ve Halk Sağlığı Başkanları ile ayrı ayrı gerçekleştirdiği online toplantılar ile şehirlerin durumlarını öğrendi. Bakan Koca, "Sağlık çalışanlarımız destan yazıyor. Bütün kurumlarımız ve hemşerilerimizin elbirliğiyle mücadeleye katkısının etkisini görüyoruz. Birlikte kazanacağımız günler uzak değil" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay, Adana, Samsun ve İzmir Valileri, İl Sağlık Müdürleri ve Halk Sağlığı Başkanları ile ayrı ayrı gerçekleştirdiği online toplantılarla şehirlerin durumlarını öğrendi. Bakan Koca, son zamanlarda vaka artışının yükseldiği bu illerde, alınan önlemlerin de neticesi olarak düşüşün başladığını kaydetti. Bakan Koca online toplantı sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Hatay'da son hafta içinde günlük vaka sayısı düşüşe geçti. Hastane yükümüz devam ediyor. Yatak doluluk oranı yüzde 63, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 85. Erişkin yoğun bakım yatak sayısını son 10 gün içinde 301 'den 429'a çıkardık. Önümüzdeki hafta içinde 35 yoğun bakım yatağı daha ilave edeceğiz. Sahada her biri 3 kişiden oluşan 363 filyasyon ekibimiz gece gündüz görev yapıyor. Bütün kurumlarımız ve hemşerilerimizle birlikte el birliğiyle mücadelemiz kısa sürede netice verecektir" ifadelerini kullandı.

"BİRLİKTE KAZANACAĞIMIZ GÜNLER UZAK DEĞİL"

Bakan Koca, Adana, Samsun ve İzmir'de son bir hafta içerisinde vaka sayılarında düşüş yaşandığını belirterek, "Adana ve Samsun'da son bir hafta içinde vaka sayısında yüzde 20 azalma oldu. Yoğun bakım yüklerimiz halen devam ediyor. Adana'da hastane doluluk oranı yüzde 65, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80. Filyasyon ekip sayısı 515'e çıktı. Samsun'da hastane doluluk oranı yüzde 64, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 81. Sahada 347 filyasyon ekibimiz görev başında. İzmir'de son hafta içinde günlük vaka sayısında yüzde 35 düşüş oldu. Hastane doluluk oranı yüzde 58, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 78. Şu anda 797 filyasyon ekibimiz sahada görev yapıyor. Sağlık çalışanlarımız destan yazıyor. Bütün kurumlarımız ve hemşerilerimizin elbirliğiyle mücadeleye katkısının etkisini görüyoruz. Birlikte kazanacağımız günler uzak değil" ifadelerini kaydetti.

(İHA)

Samsun, İzmir, Hatay, Adana, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Bakan Koca: 'Birlikte kazanacağımız günler uzak değil' - Son Dakika


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