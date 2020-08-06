Son dakika haberi! Bakan Koca: "Hekimlerimizle, sağlık sistemimizle gurur duyalım"

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk hekimlerine ve sağlık sistemiyle gurur duyulması gerektiğini ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk hekimlerine ve sağlık sistemiyle gurur duyulması gerektiğini ifade etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından İngiltere'nin TV kanallarından SKY NEWS'in Türkiye'nin salgınla mücadelesini anlatan haberi paylaştı. Koca, "Salgın boyunca, ülke olarak bazı başarılarımız anlatıldığında, kimileri bu başarılara 'Türkün Türk'e karşı Türk propagandası!' dedi. Birazdan İngiliz'in İngiliz'e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz. Hekimlerimizle, sağlık sistemimizle gurur duyalım. İngiltere'nin önde gelen TV kanallarından SKY NEWS, Türkiye'nin salgınla başarılı mücadelesini, yaptığı özel haberle gündeme taşıdı. Haberde; filyasyon ekiplerimizin hastalığın takibinde dedektif gibi çalıştığı, erken ve yoğun müdahalenin tedavide başarı getirdiği vurgulanıyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 11:21

Kaynak: İHA

Son Dakika

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Okulları daha güvenli bir ortamda açabilmek için günde 100 bin test yapalım

AK Parti'den döviz hareketliliğiyle ilgili açıklama: Ekonomik göstergelere bakmayanlar samimi değilsiniz

Cinsiyetçi küfür eden Murat Övüç'e bir darbe daha! Yerine Yeşim Salkım çıkacak

Güzel oyuncu Hande Soral, yeni imajıyla beğeni topladı

Yunanistan ve Mısır'ın imzaladığı anlaşmaya Türkiye'den yanıt gecikmedi! Yeni Navtex ilan edildi

Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi

Bakan Koca, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini eleştirenlere İngilizlerin yayınıyla yanıt verdi

Konut ve taşıt kredisi faizleri yükseltildi

"İnek sağmaya gidiyorum" diye evden çıkan Özlem'den 3 gündür haber alınamıyor

İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi

İstanbul'da önemli ekonomi toplantısı! Merkez Bankası, BDDK ve bankacılar bir araya geldi

Son Dakika: Dışişleri'nden Yunanistan ile Mısır arasında yapılan deniz yetki anlaşmasına tepki: Bizim için yok hükmündedir

8 yaşındaki kardeşini katleden cani ağabeyin sözleri olaydan daha vahim: Bilerek ve isteyerek öldürdüm

Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı

Son Dakika: ABD Başkanı Trump, koronavirüs aşısı için en net tarihi verdi