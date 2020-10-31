Son dakika haberi! Bakan Koca: İzmir'de 26 can kaybımız var - Son Dakika

Son dakika haberi! Bakan Koca: İzmir'de 26 can kaybımız var
31.10.2020 14:03
Son dakika haberine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremde can kaybının 26'ya yükseldiğini, 25'i yoğun bakımda olmak üzere 381 kişinin halen tedavi gördüğünü açıkladı.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremde can kaybının 26'ya yükseldiğini, 25'i yoğun bakımda olmak üzere 381 kişinin halen tedavi gördüğünü açıkladı.
Bakan Koca, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, "26 can kaybımız var. 25'i yoğun bakımda, 381 kişi halen tedavi görüyor. 4 ameliyat daha başarıyla sonuçlandı. 504 kişinin tedavisi tamamlanmış durumda. 112 Acil Yardım Ekipleri, UMKE timleri, ambulanslarımız ve hastanelerimizle, acımızı azaltmak için İzmir'de görev başındayız" dedi.
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