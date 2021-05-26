Son dakika haberi! Bakan Koca: "Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanıma yaklaştığının müjdesini vermek isterim." - Son Dakika

"Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanıma yaklaştığının müjdesini vermek isterim."

"(BioNTech) Önümüzdeki hafta başında yaklaşık 5 milyon doza yakın aşı ülkemize ulaşacak."

"(Sinovac) Çok yakında önemli bir miktar aşı daha ülkemize ulaşmış olacak. Buradan Çin makamlarına teşekkür ediyorum."

"Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanıma yaklaştığının müjdesini vermek isterim."

"Bu yaz salgının yıkıcı etkisinden ülkemizin kurtulacağı açıkça görünür hale gelmiştir."