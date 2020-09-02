Son dakika haberi... Bakan Koca: "Kısıtlı bir şekilde eğitimin devamı yaklaşımımız var" - Son Dakika

Bilim Kurulu Toplantısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları
ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.
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Koca: "Kısıtlı bir şekilde eğitimin devamı yaklaşımımız var. Hazırlık, birinci, ikinci sınıf ve 8-12 ile ilgili düzenlemeyi gelecek hafta konuşuruz."
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 21:30 - Kaynak: AA
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