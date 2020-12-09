Son dakika haberi! Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklamada bulundu: (3) - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'a karşı geliştirilen aşının 14-21 gün arayla iki doz halinde uygulanacağını bildirdi.

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesindeki Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu, soruları yanıtladı.

Etkili korunma tedbirlerinin uygulanması konusunda ısrarcı olduklarını belirten Koca, "Maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik bunun başında gelmektedir. Ancak yeterli olmadığını biliyoruz. Soğuk iklim şartlarının etkili olduğu bu dönemde, kapalı mekanlarda bulunma zorunluluğu daha fazla. Kalabalık ortamlar bulaşmayı kaçınılmaz kılmaktadır." dedi.

Kapalı mekanların havalandırılması gerektiğine işaret eden Koca, etkili korunmanın kişinin sadece kendisini koruması olmadığını vurguladı. Koca, "İçinde bulunduğumuz topluma ve özellikle hayatlarını ortaya koyarak bizim için mücadele veren sağlık çalışanlarına karşı sorumluluğumuz olduğunu ifade etmek isterim." diye konuştu.

"Etkili korunma tedbirlerinin uygulanması konusunda ısrarcıyız"

Koca, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların büyük destek verdiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Bazı noktasal ihlaller haricinde büyük uyum sağlayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kısıtlamaların uygulanmasına destek veren kolluk kuvvetlerimize, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için bu dönemde hizmet üretmeye çalışan sektörlere ve yerel yöneticilerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Etkili korunma tedbirlerinin uygulanması konusunda ısrarcıyız. Çünkü henüz bu pandemiden kurtulabilmenin başka bilinen bir yolu yok. Önümüzdeki günlerde bu tedbirlere aşıyı da ekleyebilmenin beklentisi ve umudu içindeyiz."

"Aşı için kaynaklarımızı seferber ettik"

Aşı geliştirme çalışmaları için Türkiye'nin de içinde bulunduğu birçok ülkenin kaynaklarını seferber ettiğini vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Dünyada yürütülen çalışmaların pek çoğu başarısını kanıtlayabilmiş değildir. İlaç ve aşı geliştirmenin doğal seyri budur. Kendi çalışmalarımız bir yana etkisi ve güvenilirliğini kanıtlamış aşılara en erken sürede erişebilmenin gayreti içindeyiz. Tüm dünya yarışta öne geçmiş aşılara odaklanmış durumdadır. Ülke olarak ekonomik yükü dikkate alınmaksızın güvenilirliği ve etkisi kanıtlanmış, ülkemiz şartlarında en kolay ve en yaygın olarak uygulanabilen aşılardan başlayarak alternatif aşıları temin etmek için yoğun bir gayret gösterdik."

Bakan Koca, bugüne kadar inaktif virüs aşısının temini konusunda sözleşmenin imzalandığını anımsatarak, şu bilgileri verdi:

"Önümüzdeki birkaç gün içerisinde teslimatının yapılması planlandı. Kademeli olarak şimdilik 50 milyon doz gelecektir. Yeni ve daha ucuz bir teknoloji olan insanda ilk defa denenen mRNA aşısı için de görüşmelerimiz devam ediyor. Yeni bir teknoloji olmakla birlikte kısa dönem sonuçları etkili ve güvenli olarak bildirilmiştir. Orta ve uzun dönem sonuçları bilinmemektedir. Teslimatının yapılmasının ötesinde sınırlı miktarın üzerinde teslim garantisi verilememektedir. Ancak bu konudaki görüşmelerimiz ve ısrarımız devam etmektedir."

"Diğer aşılar için görüşmeler sürüyor"

Türkiye'nin standartlarına uygun olabilecek diğer alternatif aşılar için de görüşmelerin sürdüğüne dikkati çeken Koca, şöyle devam etti:

"Kendi bilim adamlarımızca geliştirilen yerli aşılarımızdan en önde olan aşımızı insan uygulamalarında Faz 1 çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu kamuoyunun bilgisi dahilindedir. Çalışmalar olumlu sonuç verirse nisan ayında Faz 3 ve yaygın uygulama aşamasına geçebilmeyi umuyoruz. Önümüzdeki günlerde uygulamaya başlamayı umduğumuz aşı, korunmada diğer tedbirlerin yanında elimizi daha fazla güçlendirecektir. Bu konuda bilimsel dayanaktan yoksun, tartışmalardan uzak kalarak toplumu aydınlatan, halk sağlığını önceleyerek bilgisini paylaşan bilim insanlarımıza, siyasetçilerimize ve toplum önderlerimize teşekkür ediyorum."

Bakan Koca, bilim insanları ve Sağlık Bakanlığının aşının menşei ile değil, güvenilirliği ve etkinliği ile ilgilendiğinin altını çizerek, "Bu yüzden atılacak somut adımları, kullanacağımız aşıların kısa ve uzun dönem güvenilirliği ve etkisi belirleyecektir. Yaptığımız sözleşme gereği önümüzdeki hafta içerisinde bir kısmını teslim almayı umduğumuz aşı inaktif bir virüs aşısıdır. Şu anda klinik çalışmaları devam eden yerli aşımız da aynı teknolojiye sahiptir. Yerli aşı adaylarımız içerisinde diğer teknolojiler ve vektör aşıları da bulunuyor. İnaktif diye tabir ettiğimiz aşı farklı hastalıklar için uzun yıllardır ülkemizde uygulanmakta olan aşılarla aynı teknolojiye sahiptir." ifadelerini kullandı.

"Aşıların uygulanmasına bu aşamalardan sonra geçilecektir"

Bu tür aşıların depolanması, lojistik imkanları ve yaygın olarak yapılması için alt yapının hazır olduğunu belirten Koca, şunları kaydetti:

"Aşıyı teslim aldığımızda, uluslararası akreditasyonu olan halk sağlığı ile tıbbi cihaz ve ilaç kurumu laboratuvarı tarafından ülkemize ithal edilen diğer tüm aşılarda da uygulanmakta olan incelemeler yapılacaktır. Bu incelemelerde aşının güvenilirlik testlerinin olumlu çıkması ve sonuçlanmakta olan Faz 3 çalışmalarının erken sonuçlarının açıklanmasını takiben veriler İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu tarafından değerlendirilecek, ülkemiz standartlarına uygun bulunduğu takdirde erken kullanım izni verilecektir. Aşıların uygulanmasına bu aşamalardan sonra geçilecektir."

"Aşı önceliklerini Bilim Kurulu belirleyecek"

Bakan Koca, Bilim Kurulunca belirlenen önceliklere göre aşılamanın yapılacağını bildirdi. Bu aşamaların hızlı bir şekilde geçilebilmesi için tüm imkanların değerlendirileceğini dile getiren Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aşı, 14-21 gün arayla iki doz halinde uygulanacaktır. Aşı kampanyası kapsamında vatandaşlarımıza bedelsiz olarak verilecek ve başta aile sağlığı merkezleri olmak üzere sağlık kuruluşlarımızda yapılacaktır. Aşı yaptıran vatandaşlarımız sisteme aşıyı yapan sağlık kuruluşumuz tarafından kaydedilecektir. Böyle test sonuçları ve temaslılarda olduğu gibi aşılı olan vatandaşlarımız da merkezi bir veri tabanından takip edilecektir."

Bu mücadelenin herkesi kapsayan bir mücadele olduğuna işaret eden Koca, her vatandaşın bu sorumluluğunun bilinciyle hareket etmesini istedi.

Bu mücadeleyi aksatacak her türlü davranış, açıklama ve iddianın enerji kaybına yol açacağını ifade eden Koca, şunları kaydetti:

"Ülke olarak birlikte hareket etmemiz zorunlu, kısıtlamalara gönüllü kısıtlamaları da ekleyerek bulaşma hızını düşürmemiz ve kısıtlılık süresini düşürmemiz mümkün olacaktır. Daha önce ortalama 10 yıl gibi bir sürede geliştirilen aşı geliştirme çabaları 1 yıl gibi kısa bir süreye sığdırılmıştır. Gelişmeler umutlarımızı erkene çekiyor. Umutlarımızın hayata geçmesi hep birlikte hareket etmemizle mümkün olacaktır. Tüm dünya ile birlikte salgın hastalık döneminden geçiyoruz."

"Birbirimizle mücadele ederek salgına karşı başarılı olamayız." diyen Koca, mücadelede herkesin aynı tarafta olduğunu hatırlattı. Siyasi mülahaza ve başka saiklerle salgının yönetimini tehlikeye atmaya hiç kimsenin hakkı olmadığını belirten Koca, ortak bir savaş içerisinde olunduğunu ve bu süreçte siyasi hesapla hareket edilmemesi gerektiğini kaydetti.

(Sürecek)