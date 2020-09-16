Bilim Kurulu Toplantısının ardından
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
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Koca: "(Kovid-19) İstanbul'un son hafta artış trendinin azaldığını ama önümüzdeki haftaların son derece önemli olduğunu söylemek istiyorum."
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 20:42 - Kaynak: AA
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