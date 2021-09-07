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Son dakika haberi! Bakan Koca: 'Mu' varyantı Türkiye'de 2 kişide görüldü - Son Dakika

Son dakika haberi! Bakan Koca: 'Mu' varyantı Türkiye'de 2 kişide görüldü

07.09.2021 11:13
Son dakika haberi! Bakan Koca: 'Mu' varyantı Türkiye'de 2 kişide görüldü, System.String[]

Son dakika haberi... Bakan Koca: 'Mu' varyantı Türkiye'de 2 kişide görüldüSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün ilk kez Kolombiya'da tespit edilen 'Mu' varyantına ilişkin, "Şu an ilave bir tedbir getirmeyi düşünmüyoruz çünkü şu ana kadar bizim yeni varyant olarak tespit ettiğimiz 2 vaka dışında olmadı 'Mu'...

Bakan Koca: 'Mu' varyantı Türkiye'de 2 kişide görüldü

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün ilk kez Kolombiya'da tespit edilen 'Mu' varyantına ilişkin, "Şu an ilave bir tedbir getirmeyi düşünmüyoruz çünkü şu ana kadar bizim yeni varyant olarak tespit ettiğimiz 2 vaka dışında olmadı 'Mu' ile ilgili. Dolayısıyla ağırlıklı Delta ve Delta Plus şeklinde ve yüzde 90'ı geçen oranda söz konusu" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. PCR testi uygulamasının mevcut haliyle devam edeceğini kaydeden Koca, "Genel olarak aşılama oranları giderek artıyor. 100 milyon sayısına herhalde 2-3 gün içinde erişmiş olacağız. Bu anlamda önemli bir sayı. Çift doz ve en az bir doz aşı olma oranı da giderek yükseldi" dedi.

PCR testinin ücretsiz olarak alınmaya devam edileceğini söyleyen Bakan Koca, hastanelerde PCR testi alınması yönünde yoğunluk olmadığının anımsatılması üzerine, "PCR testini bütün alanlarda istemiyoruz, PCR'ın istendiği belli alanlar var ve bunu da 48 saat öncesinden istiyoruz.  Dolayısıyla o yoğunluk 48 saate yayılmış oluyor, o anlamda ciddi bir sorun olacağını düşünmüyorum çünkü büyük kapasitemiz var" diye konuştu.Bakan Koca, zorunlu olarak alınan PCR testlerinin, yapılan toplam testlere ileriki günlerde ilave edilerek ilan edileceğini söyledi.'MU VARYANTI 2 VAKADA GÖRÜLDÜ'Bakan Koca, ilk olarak Kolombiya'da tespit edilen 'Mu' varyantına ilişkin yeni tedbir olup olmayacağının sorulması üzerine şöyle konuştu: "Yeni bir tedbir anlamında değil şu an ilave bir tedbir getirmeyi düşünmüyoruz çünkü şu ana kadar bizim yeni varyant olarak tespit ettiğimiz 2 vaka dışında olmadı 'Mu' ile ilgili. Dolayısıyla ağırlıklı Delta ve Delta Plus şeklinde ve yüzde 90'ı geçen oranda söz konusu. Giderek aşılama oranının da artışıyla vakaların aşağı doğru düşeceğini düşünüyorum ama bizim toplumsal bağışıklık oluşuncaya kadar tedbirleri, maske, mesafe gibi bildiğimiz klasik tedbirlere mutlak uyumu sağlamamız gerekiyor" diye konuştu. Bakan Koca, 18 yaşın üzerinde en az 1 doz aşı olanların oranının yüzde 80'lerde, 2 doz aşı olanların sayısının ise yüzde 62'lerde olduğunu belirterek, "Dolayısıyla biz yüzde 80-85'lere doğru bir oranın olmasını bekliyoruz 18 yaş üstü için" dedi.'ŞU AN İÇİN HATIRLATMA DOZU GEREKMİYOR'Bakan Koca, "Toplumsal bağışıklık yüzde 85'te olacak mı?" sorusuna, "Biz olacağını düşünüyoruz" diye cevap verdi.Yılbaşında yapılan aşıların etkinliğini yitirdiği yönündeki değerlendirmelerin anımsatılması üzerine Koca, "Biz inaktif aşılarla ilgili 3'üncü dozu önerdik, 3'üncü aydan sonra düştüğünü görünce bu önerimizi yapmış olduk. Devamında 6 ay sonra zaten rapel dozlar olacak, hatırlatma dozu ama MRNA aşısı için bunun şu an 3,5-4 aylık sonuçların çok belirgin düşüş içinde olmadığını, önümüzdeki aylar takiple ne zaman bir hatırlatma dozunun gerekip gerekmediğini söylemiş olacağız. İsrail ve benzeri ülkelerde gördüğümüz şekliyle 8 ay sonra bu hatırlatma dozunun yapıldığını, ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Muhtemel bizde de aynı şekilde olur ama şu an gerekmiyor" diye konuştu.Aşısız olan kişilerin restoranlarda farklı yerlere alınmayacağı yöndeki haberleri doğrulamayan Bakan Koca, aşı tedarikinde de bir sorun olmadığını söyledi. Şu an en az 30 milyona yakın aşının bulunduğunu ve aşıların gelmeye devam ettiğini söyleyen Koca, Sputnik V aşısının 1'inci ve 2'nci dozunun birbirinden farklı olduğunu, 2 dozun bir arada gelmesiyle uygulamasına başlayacaklarını söyledi.'YERLİ AŞIDA 1,5-2 AY İÇİNDE SERİ ÜRETİME GEÇMEK İSTİYORUZ'Bakan Koca, yerli aşı Turkovac'taki son durumun sorulması üzerine, "Yerli aşıyı şimdilik söyleyeyim. Sürpriz diye söyleyemiyoruz, Cumhurbaşkanı'mız söyler. Biz seri üretime önümüzdeki 1,5-2 ay içinde en geç geçmek istiyoruz ve o hazırlıkları yapıyoruz. Şimdilik bu kadar söyleyeyim" diye konuştu. Yerli aşının etkinlik oranıyla ilgili verilere ilişkin Koca, "Biz rapel doz uygulamasını gönüllü grupta yapıyoruz. Dolayısıyla rapel doz uygulamasının sonuçları zannediyorum 3-4 hafta içerisinde çıkmış olur, onları zaten söylemiş oluruz. Sinovac'la birlikte kıyaslamalı yapılıyor, o kıyası da görmüş olacağız" dedi.'OKULLARI KAPATMAK İSTEMİYORUZ'Bakan Koca, okulları kapatmak istemediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Çünkü 'Artık elimizde aşımız var' diyoruz. O nedenle vatandaşımızın aşı oldukça, oranlar yükseldikçe, toplumsal bağışıklık oluştukça bunun yeterli olacağına inanıyoruz. Onun için oranların giderek artması gerekiyor. Şu an dünyada en çok aşının yapıldığı 8'inci ülkeyiz. Avrupa'da Almanya'dan sonra 2'nci ülkeyiz, zannediyorum 2-3 hafta içerisinde Almanya'yı da geçen dozda bir uygulamamız oluyor olacak. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı'mızla birlikte biz tedbirleri ortaya koyduk. Bu tedbirlerin hangi durumda, hangi pozisyonda, ne yapılması gerektiği belli. Biz en fazla sınıfın tatil edilebileceğini, 14 günlük zaman diliminde onun dışında bir kapatmayı düşünmüyoruz, düşünmek istemiyoruz."

Bakan Koca ayrıca geçici koruma altındaki kişiler ve göçmenlerin de aşılandığını belirterek, "Kaydı olmayanların sayısı çok az. Toplamda bakıldığında öyle yüksek oranlı değil. Suriyeli 3,5-4 milyon kayıtlı olan kişi var, hepsine ulaşıyoruz. Kayıtlı olanları zaten yapıyoruz" diye konuştu.

Buğra OLAÇ/ ANKARA, -


COVIRAN Bereket, Fahrettin Koca, Kolombiya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Bakan Koca: 'Mu' varyantı Türkiye'de 2 kişide görüldü - Son Dakika


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