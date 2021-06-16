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Son dakika haberi: Bakan Koca'nın paylaştığı 1 günde 224 kişiye aşı yapan Sabire hemşire konuştu - Son Dakika

Son dakika haberi: Bakan Koca'nın paylaştığı 1 günde 224 kişiye aşı yapan Sabire hemşire konuştu

16.06.2021 16:23
Son dakika haberi: Bakan Koca'nın paylaştığı 1 günde 224 kişiye aşı yapan Sabire hemşire konuştu, System.String[]

Son dakika haber: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter paylaşımına yanıt verdiği İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Karşıyaka Semt Polikliniğinde görevli hemşire Sabire Elen, yaşadığı duyguları anlattı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter paylaşımına yanıt verdiği İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Karşıyaka Semt Polikliniğinde görevli hemşire Sabire Elen, yaşadığı duyguları anlattı. Sabire hemşire, paylaşımının Bakan Koca'nın tarafından alıntılanmasının ardından duygu dolu anlar yaşadığını ifade etti.

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Hemşire Sabire Elen'in "Bu kız bugün 224 kişiye aşı yaptı" yazısıyla paylaştığı fotoğrafın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, genç hemşireye teşekkür etti. Twitter'daki resmi hesabından yaptığı paylaşımda "Aşı yapan ellerinize sağlık" diyen Bakan Koca, bu fedakarlığın unutulmayacağını söyledi. 224 kişiye aşı yaptığını ifade ettiği paylaşımının ardından, son günlerde çok fazla aşı yaptığı için dışarı çıktığında herkesin yüzünün tanıdık geldiğini söyleyen genç hemşire Sabire Elen de, Bakan Koca'nın paylaşımın ardından yaşadığı duyguları anlattı.

"EMEKLERİMİZİN BOŞA GİTMEDİĞİNİ, DEĞER VERİLDİĞİNİ GÖRMÜŞ OLDUK"

Sağlık ordusunun neferlerinden genç hemşire Sabire Elen, Bakan Koca'nın paylaşımının ardından yaptığı açıklamada, "Emeklerimizin boşa gitmediğini, değer verildiğini görmüş olduk" dedi. Elen, "Dün aşıdaki yoğunluktan kaynaklı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi merkez biriminden Karşıyaka Semt Polikliniği'nde görevlendirildim arkadaşlarımla birlikte. Buraya 20 kişilik kalabalık bir ekip olarak geldik. Aşı nedeniyle burada yoğunluk vardı. Halkımızın aşıya yoğun talebi için de teşekkür ederiz. Bu yoğun talepten dolayı da çok az mola vererek, çok uzun vadeli çalışmanın sonucunda yorulduğumu belirten bir paylaşım yapmak istedim Twitter'da. Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca da bunu görmüş, alıntılayarak paylaşım yapıp teşekkür etmiş. Ben de kendisine çok teşekkür ediyorum. Pandeminin başladığı 15 Mart 2020'den beri tüm sağlık çalışanları olarak özveriyle bu süreci yürütmeye çalışıyoruz. Halkımızın aşıya olan rağbeti de bizim hoşumuza gidiyor. Bu süreç onların da destekleriyle bu şekilde ilerleyecek. Dün yapılan paylaşım sebebiyle emeklerimizin boşa gitmediğini, değer verildiğini görmüş olduk ve bu bizim çok hoşumuza gitti. Hem heyecanlandım hem de mutlu oldum. Çünkü emeklerimizin görülmesini elbette ki isteriz. Aşıya karşı bir propaganda yürüten kitle de var. O kitleye de bir anlamda cevap olmuş oldu bu süreç" diye konuştu.

"224 İNSAN AŞILAYINCA HERKESİN YÜZÜ BANA TANIDIK GELMEYE BAŞLADI"

"Dün tam 224 kişiyi aşıladım ve bu kadar çok insan aşılayınca herkesin yüzü bana tanıdık gelmeye başladı" diyen Sabire Elen, "Bu yönde bir paylaşım yapmıştım. Dün o kadar çok kişiye aşı yaptım ki, yolda gördüğüm herkes bana tanıdık geliyor artık. Hatta dün yolda bir araç sürücüsü de bana korna çalıp el salladı. Başta anlam veremedim ama sanırım aşı yaptığım vatandaşlardan biriydi. Bu beni çok mutlu etti açıkçası" açıklamasında bulundu.

"ÇOK HEYECANLANDIM VE NE YAPACAĞIMI BİLEMEDİM"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter paylaşımını alıntılamasının ardından duygu dolu anlar yaşadığını belirten Sabire Elen, "Sağlık Bakanımızın Twitter paylaşımımı alıntıladığını da erkek kardeşim ve ablamın haber vermesiyle öğrendim. Daha sonra çok heyecanlandım ve ne yapacağımı bilemedim. Beni en çok mutlu eden şey emeklerimizin boşa gitmediğini görmek oldu. Sayın Bakanımızın bunu görmüş olması beni çok mutlu etti" dedi.

BAKAN KOCA ALINTILAMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, genç hemşire Savire Elen'in "Bu kız bugün 224 kişiye aşı yaptı" paylaşımına ithafen "'Bu kız bugün 224 kişiye aşı yaptı' Aşı ekibinden bir arkadaşımız dün böyle bir tweet atmış. Ardından, şu duygusunu paylaşmış: 'Son günlerde o kadar çok aşı yaptım ki, dışarı çıkınca herkesin yüzü tanıdık geliyor' Aşı yapan ellerinize sağlık. Bu fedakarlıklar unutulmayacak" sözlerine yer vermişti.

(Ali İhsan Çiftçi - Sinan Yeniçeri/İHA)

Son dakika haberi: Bakan Koca'nın paylaştığı 1 günde 224 kişiye aşı yapan Sabire hemşire konuştu
Son dakika haberi: Bakan Koca'nın paylaştığı 1 günde 224 kişiye aşı yapan Sabire hemşire konuştu
Son dakika haberi: Bakan Koca'nın paylaştığı 1 günde 224 kişiye aşı yapan Sabire hemşire konuştu
Son dakika haberi: Bakan Koca'nın paylaştığı 1 günde 224 kişiye aşı yapan Sabire hemşire konuştu

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fahrettin Koca, Tepecik, Twitter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Bakan Koca'nın paylaştığı 1 günde 224 kişiye aşı yapan Sabire hemşire konuştu - Son Dakika


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