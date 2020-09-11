Son Dakika | ANKARA Bakan Koca'nın paylaştığı fotoğraftaki emekliler Gençlerimiz virüsü bulaştırmasın - Son Dakika

Son Dakika | ANKARA Bakan Koca'nın paylaştığı fotoğraftaki emekliler Gençlerimiz virüsü bulaştırmasın

Son dakika gündem haberine göre Bakan Koca'nın paylaştığı fotoğraftaki emekliler: Gençlerimiz virüsü bulaştırmasınSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın, sokakta fiziksel mesafeli oturup sohbet ederken çekilen fotoğraflarını Twitter'da paylaşarak teşekkür ettiği emekliler Selahattin Üçüncü (70) ve Osman Yavuz (75) DHA'ya konuştu.

Bakan Koca'nın paylaştığı fotoğraftaki emekliler: Gençlerimiz virüsü bulaştırmasın

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın, sokakta fiziksel mesafeli oturup sohbet ederken çekilen fotoğraflarını Twitter'da paylaşarak teşekkür ettiği emekliler Selahattin Üçüncü (70) ve Osman Yavuz (75) DHA'ya konuştu. Ankara'da oturan Üçüncü ve Yavuz, yaklaşık 2 aydır akşam saatlerinde evlerinin önünde oturup, maske ve mesafe kurallarına tam uyarak çevredekilere bu şekilde örnek olduklarını söyledi.

Bakan Koca, önceki gün Twitter hesabından sokakta fiziksel mesafeli şekilde taburelerinde oturup, sohbet eden 2 vatandaşın fotoğrafını paylaşarak, "Fotoğrafta sohbet eden iki insan görmüyoruz sadece. Ailesini, arkadaşını ve ülkesini seven, onların sağlığını önemseyen iki sorumlu insan görüyoruz. Bu sorumluluk ve hassasiyeti gösteren herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

'ÖRNEK OLMAK İSTEDİK'

Sosyal medyada da beğeni toplayan fotoğraftakilerin Ankara'da oturan emekliler Selahattin Üçüncü ve Osman Yavuz olduğu ortaya çıktı. Aynı zamanda birbirleriyle komşu olan emekli memur Osman Yavuz, emekli bürokrat Selahattin Üçüncü, fotoğraf karesinde yer almayan; ancak her akşam sohbete dahil olan Salih Üçüncü (72) ve fotoğrafı çekip internette paylaşan öğretmen Fatma Betül Koca (33), DHA'ya konuştu. Üç emekli komşu, yaklaşık 2 aydır akşam saatlerinde evlerinin önünde buluşarak, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve fiziksel mesafe kurallarına tam uyarak sohbet ettiklerini, bu şekilde çevredekilere örnek olduklarını söyledi.

'GENÇLERİMİZ BÜYÜKLERİNE VİRÜSÜ BULAŞTIRMASIN'

Osman Yavuz, Bakan Koca'nın fotoğraflarını paylaştığında duygulandıklarını belirterek, "Sayın Sağlık Bakanımıza, kıymetli sağlık çalışanlarına sevgilerimizi gönderiyoruz. Onların çalışmalarını hiçbir zaman unutmayacağız. Biz 3 aydır evlerimizde hapis kaldık. Gençlerimiz bizim bu fedakarlıklarımıza dikkat etmediler. Gençlerimiz bundan sonra hiç olmazsa bu virüsün bitmesi için maskelerini taksınlar, sosyal mesafeye uysunlar, temizliklerine dikkat etsinler. Gençlerimizin sokaklara ve caddelere maskelerini atmalarına çok hüzünleniyoruz. Gençlerimiz hiç olmazsa evlerine geldiklerinde büyüklerine bu virüsü bulaştırmasınlar. Gençlerimiz bu konuda çok duyarlı olsunlar" dedi.

'NELER ÇEKTİKLERİNİ YAŞAMASAK DA GÖRÜYORUZ'

Emekli bürokrat Selahattin Üçüncü ise mart ayından bu yana sosyal mesafeye dikkat ettiklerini belirterek, "Kendim de marttan beri zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmadım, evde kaldım. Burada akşamları buluşuruz, ağabeyim çok hassas, sosyal mesafeye uymayanları buraya yaklaştırmaz. Ellerimizi yıkatır, sonrasında sosyal mesafeye uyarak burada sohbet ederiz. Bu işin genci, yaşlısı yok. Gençler daha az etkileniyor, biz yaşlılar daha çok etkileniyoruz. Kurallara uymak, kendimizi korumak kadar karşımızdakinin de hak ve hukukuna saygı göstermektir. Dikkatli olmak zorundayız, olmazsak hastanede yatanları görüyoruz, duyuyoruz. Neler çektiklerini yaşamasak bile görüyoruz" diye konuştu.

'MESAFEYE UYMAYANI YAKLAŞTIRMAM'

Yukarıdan çekilen Bakan Koca'nın paylaştığı fotoğraf karesinin açısında yer almayan; ancak her akşam fiziksel mesafeli sohbete dahil olan Selahattin Üçüncü'nün ağabeyi emekli müteahhit Salih Üçüncü de "Ben her zaman dikkat ediyorum. Akşamları buraya inerek 2 saat arkadaşlarımla sohbet ediyorum. Kurallara uymayanlar millete zarar veriyor. Onlar da dikkat etse vaka sayısı biter. Her şeyi devletten beklememek lazım, milletin kendisi kendisine dikkat etmeli. Burada 3 kişi otururuz, 4-5 metre arayla. Sosyal mesafeye uymayan başkasını yaklaştırmam" ifadesini kullandı.

FOTOĞRAFI ÇEKEN ÖĞRETMEN: HERKES BÖYLE OLSA

Fotoğrafı çekerek internette paylaşan öğretmen Fatma Betül Koca, "Yukarıdan amcaları gördüm. Dedim ki, 'ne kadar güzel bir örnek, keşke herkes böyle olsa'. Buralarda da vaka sayıları çok fazla. Böyle olsa buradaki vaka sayıları çok azalır. Çok hoşuma gitti, herkese örnek olmasını istedim, bu yüzden paylaştım. Bakan Fahrettin Koca'ya kadar ulaşacağını da hiç tahmin etmiyordum. İnşallah tüm Türkiye bu şekilde uyar. Bu hassasiyeti gençlerden daha fazla bekliyoruz; ama maalesef gençler çok daha az uyuyor. Amcalarımız kendilerini korumaya çalışıyor" dedi.

Son Dakika | ANKARA Bakan Koca'nın paylaştığı fotoğraftaki emekliler Gençlerimiz virüsü bulaştırmasın

Fahrettin Koca, Osman Yavuz, Bakan, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 10:36 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | ANKARA Bakan Koca'nın paylaştığı fotoğraftaki emekliler Gençlerimiz virüsü bulaştırmasın - Son Dakika

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