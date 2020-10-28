Son dakika haberi | BAKAN KOCA: POZİTİF ÇIKAN HER 10 KİŞİDEN 4'Ü İSTANBUL'DADIR (1) - Son Dakika

Son dakika haberi | BAKAN KOCA: POZİTİF ÇIKAN HER 10 KİŞİDEN 4'Ü İSTANBUL'DADIR (1)

28.10.2020 20:27
Son dakika haberi | BAKAN KOCA: POZİTİF ÇIKAN HER 10 KİŞİDEN 4'Ü İSTANBUL'DADIR (1), System.String[]

Son dakika gündem haberi: Özlem YURTÇU KARABULUT/ İstanbul DHASağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Özlem YURTÇU KARABULUT/ İstanbul DHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Bilim Kurulu Toplantısı ilk kez İstanbul'da toplandı. Saat 17.00'da basına kapalı olarak başlayan toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. "İlk kez bir toplantımızı Ankara'nın dışında yaptık" diyerek sözlerine başlayan Koca, bunu sıradan bir olay olmadığına dikkat çekti ve "Pozitif çıkan her 10 kişiden 4'ü İstanbul'dadır. Bütün sağlık çalışanları, hastane yöneticileri, bilim kurulu olarak teyakkuzdayız" ifadelerini kullandı.

"VİRÜS 1 KİŞİDEN ORTALAMA 3 KİŞİYE BULAŞIYORSA BİZ DE HAREKETİ VE TEMASI 3'TE BİRİNE İNDİRECEĞİZ"Koca, İstanbul'daki hareketliliğin 20 milyon olduğuna dikkat çekerek, "Hareketlilik bu durumda devam ederse, artış 1 iken 3, olacak. Çünkü virüs 1 kişiden 3'üne bulaşıyor. Hareketliliği azaltmamız gerekiyor. Temel şart olarak maske, mesafe ve hijyen şartlarına uyacağız. Virüs 1 kişiden ortalama 3 kişiye bulaşıyorsa biz de hareketi ve teması 3'te birine indireceğiz. Koca, işverenlere seslendiğini belirterek, "Esnek mesai sistemine geçiş için elinizden geleni yapın. Şartlarınız uygunsa vardiyalı sisteme geçin" ifadelerini kullandı. Fahrettin Koca, "Rica ediyorum, testi pozitif çıkanlar temaslılarını filyasyon ekiplerine eksizsiz bildirsin, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar kendini izole etsin. Zorunlu olmayan kutlama ve törenleri erteleyin" dedi.

KORONA PARTİLERİ Bakan Koca, "İstanbul için bir kısıtlama söz konusu olacak mı?" şeklindeki soruya, "Partiler anlamında gece 12'de sonra müzikli ortamların yasaklandığını biliyoruz. Bunun erken saatlere çekilmesi de Bilim Kurulu'nda gündeme geldi. Özellikle İçişleri Bakanlığı'nın bunu erken saate almak konusunda çalışması olacak" yanıtını verdi. Bakan Koca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun toplantıya davet edilmediği iddiaları konusunda, "Ben özellikle pandemi döneminin siyasi zemine çekilmesinin siyasilere bir şey kazandıracağına inanıyorum. Siyaset zeminine çekilmemesi için burada mücadele içinde olacağız. Bu arada bütün iletişim kanallarının açık olduğunu söylemek isterim" dedi.

Bakan Koca, "İstanbul'da bir kısıtlama düşünmüyoruz" diye konuştu.

Fahrettin Koca, İstanbul, Ankara, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | BAKAN KOCA: POZİTİF ÇIKAN HER 10 KİŞİDEN 4'Ü İSTANBUL'DADIR (1) - Son Dakika

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