Son dakika haberi... Bakan Koca: "Sağlık çalışanlarını, insanlık önünde onurlandırmalıyız" - Son Dakika

Son dakika haberi... Bakan Koca: "Sağlık çalışanlarını, insanlık önünde onurlandırmalıyız"

11.11.2020 17:45
Son dakika haberi... Bakan Koca:

Gelen son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 2021 yılının tüm dünyada "Sağlık Çalışanları Yılı" ilan edilmesine yönelik teklifi, DSÖ tarafından kabul edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 2021 yılının tüm dünyada "Sağlık Çalışanları Yılı" ilan edilmesine yönelik teklifi, DSÖ tarafından kabul edildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önerisini kabul ederek, 2021 yılını tüm dünyada "Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı" ilan etti. Bakan Koca önerisini ilk olarak 14-15 Eylül tarihli DSÖ Avrupa Bölge Komite toplantısında gündeme getirdi. Bakan Koca, 2021 yılının "Sağlık Çalışanları Yılı" ilan edilmesi önerisini sunarken, korona virüs salgınının ortaya çıkmasıyla sağlık çalışanlarının daha da artan yüküne dikkat çekmeyi ve tüm sağlık çalışanlarının emeklerinin takdiri ile moral ve motivasyonlarının yükseltilmesini amaçladıklarını vurguladı.

Öneri, 11 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen 73. Dünya Sağlık Asamblesi Genel Kurulunda üye ülkelerin tamamının desteğiyle kabul edildi ve 2021 yılı "Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı" olarak ilan edildi. Kabul edilen karar tasarısı, COVID-19 ile mücadelede gerek ülke içindeki başarılı uygulamaları gerekse dünyanın yaşadığı tıbbi malzeme eksikliği sürecinde uluslararası dayanışmaya verdiği katkı ile ön plana çıkan Türkiye'nin küresel sağlıktaki yön verici ve lider konumunu daha da güçlendirmiş oldu.

"Sağlık çalışanlarını, insanlık önünde onurlandırmalıyız"

Oturuma video konferans yöntemiyle katılan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca konuşmasında şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanlarımız, toplumlarımız için, giderek daha fazla önem ve sorumluluk taşıyor. Hizmetler daha geniş kitlelere ulaştıkça yük artıyor. Bizlere düşen, sağlık çalışanlarının üzerlerindeki yükü hafifletmek, fedakarlıklarını ise layıkıyla ifade etmektir. Sağlık çalışanlarını, insanlık önünde onurlandırmalıyız. İçinde olduğumuz pandemi döneminde, onların daima yapageldikleri, herkes için görünür hale gelmiştir. Bugünkü fotoğraf, bu mesleklerin özünün ifadesidir. Bunu kültürün hafızasına yerleştirmek için çaba göstermeliyiz. Sağlık çalışanlarının Covid-19 ile mücadele sürecindeki özverilerini göz önüne alarak, 2021 yılının Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı olması önerimizi DSÖ'ye ilettik. Hem Sayın Kluge'nin hem de DSÖ Genel Merkezindeki dostlarımızın desteği ile Üye Ülkeler ve Avrupa Birliği başta olmak üzere diğer ortakların da katkılarıyla 2021 yılının Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı olması önerimizin hayata geçmesi için gerekli adımlar atıldı. Destekleri için herkese teşekkürler. En büyük teşekkürümüz ise sağlık çalışanlarınadır. Türkiye Cumhuriyeti ve şahsım adına, Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte sağlık çalışanlarına adanmasını önerdiğimiz 2021 yılının amacına en uygun şekilde geçirilmesi için sorumluluk almaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim." - ANKARA

Son dakika haberi... Bakan Koca: Sağlık çalışanlarını, insanlık önünde onurlandırmalıyız
Son dakika haberi... Bakan Koca: Sağlık çalışanlarını, insanlık önünde onurlandırmalıyız
Son dakika haberi... Bakan Koca: Sağlık çalışanlarını, insanlık önünde onurlandırmalıyız

Dünya Sağlık Örgütü, Fahrettin Koca, Koronavirüs, Bakan, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi... Bakan Koca: 'Sağlık çalışanlarını, insanlık önünde onurlandırmalıyız' - Son Dakika


Son Dakika

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