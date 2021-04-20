Bakan Koca, sağlık çalışanlarının kaza yaptığı otomobili paylaştı - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Iğdır'da trafik kazası geçiren filyasyon ekibinin aracını paylaşıp geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Koca, sağlık çalışanlarının kaza yaptığı otomobilin fotoğrafını paylaşıp, "Bu araç Iğdır'da bir hastanın filyasyonunu tamamladıktan sonra dönüş yolundaki sağlık çalışanlarımızı taşıyordu. Doktor, hemşire ve şoförümüzün durumları iyi. Sağlık çalışanları yılı sağlıkçıların emekleri ile anılacak. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.