Son dakika haberi! Bakan Koca: Sehven yapılan hatalar düzeltilecek - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci'nin de yazar kadrosunda bulunduğu makalede yer alan koronavirüs verilerinde ve tarihlerde hataların olduğunu, sehven yapılan bu hataların dergi komitesi tarafından düzeltileceğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci'nin de yazar kadrosunda bulunduğu makaleye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Koca, makaledeki verilerde sehven hataların olduğunu belirterek, "İlgili makalede sorumlu yazar tarafından vakaların, hastaneye yatış tarihleri sehven 'Mart- Nisan' ayları yerine 'Şubat- Mart' olarak yazılmıştır. Yine vaka lokasyonu olarak İstanbul ve Mersin yerine sadece Tarsus ifadesinin geçtiği tespit edilmiştir" açıklamasında bulundu.

'BİRİNCİ'NİN VE ÇALIŞMA ARKADAŞLARININ YIPRATILMA ÇABALARINI ÜZÜNTÜYLE KARŞILIYORUM'Dergi yayın kuruluna düzeltme metni ve kanıt dokümanı gönderildiğini ifade eten Koca, dergi komitesinin düzeltmeyi en yakın zamanda yapacağını aktardı. Bakan Koca, açıklamasının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Covid- 19 mücadele sürecimizde hem ulusal hem uluslararası kamuoyuna bilgi birikimimizi ve tecrübelerimizi aktarmak için bilim insanlarını desteklemek niyetiyle Covid- 19 sürecinin hemen başında 'bilimselarastirma.saglik.gov.tr' portalını kurarak hizmete aldık. Bilindiği gibi, tüm bilimsel çalışmalarla ilgili veriye erişim, etik ilkeler ve onam prosedürüne ilişkin kurallar bellidir. Makalenin yazarları arasında olan Bakan Yardımcımız Şuayıp Birinci ve diğer yazarlar belirlenen bilimsel araştırma kurallarına uymuşlardır. Yukarıda da zikrettiğim gibi sehven yapılan ve düzeltilmesi için gerekli girişimin yapıldığı bir yazım hatasını bahane ederek, bu süreci büyük özveri ve mücadele ile götüren, aynı zamanda kendisi de bir tıp doktoru olan Bakan Yardımcım Şuayıp Birinci'nin ve çalışma arkadaşlarının yıpratılma çabalarını üzüntüyle karşılıyorum."