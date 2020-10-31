Bakan Koca: "Şuan servislerimizde gözlem, müşahade ve servislerde yatan toplam 243 hastamız, hayatını kaybeden maalesef an itibariyle 35 canımız hayatını kaybetti"

-"Toplam 823 kişi sağlık kuruluşlarımıza müracaat etti ve şuan yoğun bakımlarımızda 8 hastamız olduğunu ve 8 hastadan 3 hastamızın durumunun ağır olduğunu söyleyebilirim"

-"Şu ana kadar ameliyatı yani müdahalesi yapılan 15 hastamız oldu"

- "Deprem afetiyle mücadele ederken salgına yenik düşmemeliyiz"

-(Seher Perinçek'in çocukları) "3 yavrumuzun biri hayatını kaybetti, diğer ikisi ile ilgili herhangi bir sıkıntı olmadığını söyleyebilirim"

İZMİR - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yaralıların durumunu ilişkin açıklamalarda bulundu.