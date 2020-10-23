Son dakika haberi | Bakan Koca: "Tedbire boş verip, seyri kendi halinde bırakırsak, kapalı ortamların da etkisiyle, kış hepimiz için bir yenilgi dönemi olur"
23.10.2020 20:11
Son dakika sağlık haberine göre Bakan Koca: "Tedbire boş verip, seyri kendi halinde bırakırsak, kapalı ortamların da etkisiyle, kış hepimiz için bir yenilgi dönemi olur"
Bakan Koca: "Tedbire boş verip, seyri kendi halinde bırakırsak, kapalı ortamların da etkisiyle, kış hepimiz için bir yenilgi dönemi olur"
Bakan, Sağlık, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Sağlık › Son dakika haberi | Bakan Koca: 'Tedbire boş verip, seyri kendi halinde bırakırsak, kapalı ortamların da etkisiyle, kış hepimiz için bir yenilgi dönemi olur' - Son Dakika
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