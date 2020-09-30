Son dakika haberi! Bakan Koca: "Test sayımızı önümüzdeki 3-4 hafta içerisinde 200 bin rakamlarına kadar çıkarmak...
Son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. (6)
Bakan Koca: "Çok yakında kendi aşımızın üretimine başlayacağımıza inanıyorum."
Bakan Koca: "Test sayımızı önümüzdeki 3-4 hafta içerisinde 200 bin rakamlarına kadar çıkarmak istiyoruz.
Bakan Koca: "Ortalama filyasyon iz sürme süremiz, 13 saate kadar düştü. Ortalama temaslıyı tespit etmemizin süresi 8 saate kadar indi."
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