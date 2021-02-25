Son dakika haberi! Bakan Koca: "Türkiye'de bize özgü yeni bir mutantın olmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim" - Son Dakika

Son dakika haberi! Bakan Koca: "Türkiye'de bize özgü yeni bir mutantın olmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim"

25.02.2021 22:10

Son dakika haberlerine göre Bakan Koca: "Türkiye'de bize özgü yeni bir mutantın olmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim" (Biontech) "İlk 800 bin dozluk aşı muhtemelen 10 gün içerisinde gelmiş olacak" "Nisan en geç mayıs ayı sonuna kadar 105 milyon doz aşıya erişebileceğimizi biliyoruz" Sağlık Bakanı Fahrettin...

Bakan Koca: " Türkiye'de bize özgü yeni bir mutantın olmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim"

(Biontech) "İlk 800 bin dozluk aşı muhtemelen 10 gün içerisinde gelmiş olacak"

"Nisan en geç mayıs ayı sonuna kadar 105 milyon doz aşıya erişebileceğimizi biliyoruz"

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'de bize özgü yeni bir mutantın olmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ama ağırlıklı olarak İngiltere mutantı olmak üzere; giderek toplumda oranın da yükseldiğini, yani bulaşıcılığın çok daha arttığını rahatlıkla söyleyebiliriz" dedi.

Korona virüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'ye özgü bir mutasyon olup olmadığının sorulması üzerine, "Bugün Bilim Kurulumuzun gündeminde daha çok bölgelerin, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak ayırımının nasıl olması gerektiği, hangi kriterlerin esas alınması gerektiği ve bununla ilgili illerde nasıl bir kısıtlama veya açılım olabileceğini tartışmış olduk. Dolayısıyla bu anlamda tam kapanma gibi bir durumu şuan düşünmüyoruz. Ama her geçen gün hepimizin de gördüğü şekliyle vaka sayılarının giderek arttığını görüyoruz. Mutasyonun da bazı bölgelerde etkisini göstermeye başladığını gözlemliyoruz. Özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'nde; Samsun, Ordu gibi bazı illerimizde bu mutasyonun oranı giderek artıyor. Bu mutasyonun artışı ağırlıklı olarak daha çok İngiltere mutantı dediğimiz, özellikle en yaygın olan virülansı üzerine etkisinin daha olmadığını ama bulaşıcılığının arttığını bildiğimiz bir mutant daha yaygın. Brezilya mutantı zaten 1 tane diye söylemiştik, İstanbul'da. Onun dışında olmamış oldu. Güney Afrika ise şuana kadar 49 gibi bir mutantın görüldüğünü söyleyebilirim. Türkiye'de bize özgü yeni bir mutantın olmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ama ağırlıklı olarak İngiltere mutantı olmak üzere; giderek toplumda oranın da yükseldiğini, yani bulaşıcılığın çok daha arttığını rahatlıkla söyleyebiliriz" diye konuştu.

Biontech aşısında son durumun ne olduğunun sorulması üzerine cevap veren Bakan Koca, "Biontech ile ilgili, ilk etapta gelebilecek aşı miktarı 800 bin olacak. Toplam 4 buçuk milyon, 5 milyona tamamlanması için çaba sarf edilecek. Ama 4 buçuk milyon olarak netleşti, mart ayı sonuna kadar. İlk 800 bin doz aşı da muhtemelen 10 gün içerisinde gelmiş olacak" dedi.

Hedeflenen 40 vaka sayısına ulaşıldığını ve çalışma sonuçlarının ilerleyen süreçte açıklanacağını kaydeden Bilim Kurulu Üyesi Serhat Ünal, "Faz-3 çalışması ile ilgili olarak, data temizliği denen iş yapılıyor şuanda. 10 bin 250 kişiyle çalışma kapatıldı. Plasebo koluna gelen az bir kesimin ikinci doz aşıları kaldı onlar da tamamlanıyor. Bu hafta sonu bütün data her şeyiyle gözden geçirilecek. Önümüzdeki hafta içerisinde basınımız aracılığıyla sonuçları paylaşırız İnşallah" şeklinde konuştu.

"Nisan en geç mayıs ayı sonuna kadar 105 milyon doz aşıya erişebileceğimizi biliyoruz"

Şuan mevcut olan aşıların ve gelmesi planlanan aşıların ne zaman tamamlanacağının sorulması üzerine cevap veren Bakan Koca şunları kaydetti:

"24 Kasım'da biz Sinovac ile sözleşme yaptık. Devamında da 50 milyon doz için yapıldığını söylemiştim. Toplam 100 milyon doz için sözleşme yapıldı. İlave Biontech ile ilgili 4 buçuk milyon doz mart sonu olmak üzere sözleşme yapıldı, 104 buçuk ama 4 buçuk milyon 30 milyona kadar opsiyonel. Onu marttan sonraki dönemde artırmak için Uğur hoca ile yakın iletişim içerisindeyiz. Bunun dışında Sputnik (Rus aşısı) ile ilgili; Türkiye'de toksikolojisi başladı, üretim dahil olmak üzere, bunu gerçekleştirecek firma bütün hazırlıklarını yapıyor. Onunla ilgili de ayrı bir hazırlığımız devrede. Yani Rus aşısının Türkiye'de üretilmesiyle ilgili ayrı bir çalışmamız var. Ama öncelikle toksikolojinin bitmesi lazım ki o da başladı. Ayrıca Astra&Zeneca ile ilgili de görüşmelerimiz başından beri devam ediyor. Bugünlerde daha yakından görüşüyoruz. Onunla da ilgili zannediyorum önümüzdeki bir iki hafta içerisinde bir ön sözleşme imzalanabilir. Ama bizim için önemli olan; nisan en geç de mayıs ayında bu aşılama sürecini tamamlayabilir olmak. Bu süreci derken, özellikle 20 yaş üstü nüfusumuz belli. Bizim toplamda şuan, nisan en geç mayıs ayı sonuna kadar 105 milyon doz aşıya erişebileceğimizi biliyoruz. Astra&Zeneca, Biontech'in ilavesi ve diğer ilaveler dışında söylüyorum. Şuan kesin net 105 milyon için olanı söylüyorum; en geç mayıs sonuna kadar tamamlanacağını söylüyorum. Bu ne demek? 52 buçuk milyon insanımızın aşılanması demek. Bu da zaten aşılanabilecek olan belli bir yaşın üzerindeki insanımızın, 20 yaş üzerindeki bir kısım geçirdiği için olmayacak ve toplamda baktığımızda 52 buçuk milyon insanımızı, 20 yaşın üzerindeki herkesi aşı yapabilir duruma gelmiş olacağız. Ne zamana kadar? En geç mayıs ayına kadar bitirmek istiyoruz."

"65 yaş üzeri aşılama ve antikor oluşumuna göre esnetilme olabilir"

65 yaş üzerinde kısıtlamaların esnetilme durumunun sorulması üzerine cevap veren Bakan Koca, "İkinci aşıdan iki hafta sonra yani ilk dozdan 42 gün sonra koruyuculuğu başlıyor. Bu dönemde 65 yaş üzerinde olup 2 haftasının daha tamamlanmadığını biliyoruz. Ama süreçte 65 yaş üzerinde aşılama oranının yükselmesine bağlı olarak illerde bu konuda bir esnetme yapılabilir. Bu çok uzun sürmez. Yani aşılama oranı da parametrelerin arasında yer alacak" dedi.

"Tedbirlerin nasıl kaldırılacağı Kabine'de tartışılacak"

Tedbirlerin nasıl kaldırılacağının, ölçütlerin ne olacağının sorulması üzerine Bakan Koca, "Bilim Kurulumuz bu konuyu tartıştı. Bu konudaki öneriyi pazartesi Kabine'ye ben sunmuş olacağım. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki Kabine'de bu öneri tartışılacak ve devamında Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle gerektiğinde açıklama yapılmış olur, alınan Kabine kararıyla. Bizim sadece öneri noktasında bir çalışmamız var ve bu sunumu yapmış olacağız. Burada esas önemli olan, illerin bundan sonraki dönemde vaka sayıları, vaka-test oranı, yoğun bakım doluluk oranı gibi bir takım parametrelerle bu kademelendirmenin nasıl yapıldığı üzerinde tartışıldı. Dolayısıyla; düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olduğunu iller her hafta bilmiş olacak. İki haftada bir de uygulamayla hangi ilin hangi kararı alması gerektiği belli olacak. Bununla ilgili eğitim dahil olmak üzere bütün detaylar pazartesi günü Kabine'de gündeme alınmış olacak" cevabını verdi.

Son dakika haberi! Bakan Koca: Türkiye'de bize özgü yeni bir mutantın olmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim
Son dakika haberi! Bakan Koca: Türkiye'de bize özgü yeni bir mutantın olmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim
Son dakika haberi! Bakan Koca: Türkiye'de bize özgü yeni bir mutantın olmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim
Son dakika haberi! Bakan Koca: Türkiye'de bize özgü yeni bir mutantın olmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim

Türkiye, Kabine, Nisan, Mayıs, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberi! Bakan Koca: 'Türkiye'de bize özgü yeni bir mutantın olmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim' - Son Dakika


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