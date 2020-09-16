Son dakika haberi... Bakan Koca: "Türkiye'de son 24 saatte 1771 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 63 kişi hayatını...
Son dakika haberine göre Bilim Kurulu Toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Bilim Kurulu Toplantısının ardından
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
(6)
Sağlık Bakanı Koca: "Yatak doluluk oranı yüzde 51.6, yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 66.3, ventilatör doluluk oranımız ise yüzde 33.6."
Son Dakika ABD'li bilim insanından dikkat çeken karşılaştırma: Maske, koronavirüse karşı aşıdan daha garantili Bakan Koca, son dönemde vaka sayısı artan Ankara'yla ilgili güzel haberi verdi: Veriler aşağı doğru düşecek Alman ekibi Molzen, Holdenstedt'e 37-0 yenildi Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'den yaza veda pozu! Pembe bikinisiyle göz kamaştırdı Kan donduran cinayet! Anne, kızını fuhşa sürükleyen kardeşinin nişanlısını bıçakla katletmiş Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?