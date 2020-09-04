Son dakika haberi... Bakan Koca: Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68 - Son Dakika

Son dakika haberi... Bakan Koca: Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68

Son dakika haberleri... SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına ilişkin Diyarbakır'da düzenlediği basın toplantısında Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Batman, Siirt ve Şırnak'ta yeni hastaneler yapılacağını açıkladı.

Son dakika haberi... Bakan Koca: Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68, System.String[]
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına ilişkin Diyarbakır'da düzenlediği basın toplantısında Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Batman, Siirt ve Şırnak'ta yeni hastaneler yapılacağını açıkladı. Alınan tedbirlerle vaka artış sayısının aşağıya çekildiğini belirten Bakan Koca, "Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68, yatak doluluk oranımız yüzde 51, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 31" dedi.

Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Batman, Siirt ve Şırnak il sağlık müdürleri ve düzey sağlık yöneticileriyle Diyarbakır Valiliği'nde bir araya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgının seyrini ve planlanan sağlık yatırımlarını değerlendirdi. Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Halk Sağlığı Genel Müdürü Fatih Kara, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Tekin, Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Avni Uygar Seyhan ve Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun da katıldığı toplantının ardından açıklamada bulunan Bakan Koca, Türkiye'nin, salgının tedavisinde en başarılı ülkelerden olduğunu kaydederek, bu nedenle vefat sayısını az sayıda tutmayı başardıklarını söyledi. Pandeminin ilk başlarında alınan kısıtlayıcı önlemlerle düşüşü sağladıklarını vurgulayan Bakan Koca, "Sosyal mesafenin korunamadığı ortamlar oldu. Bunun yansımasını da hemen gördük. Bu süreci aile bağlarının en sağlam olduğu gelenek ve göreneklerine en fazla bağlığı ile bilinen Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde daha fazla yaşadık. Hasta artışının olduğu iller arasında Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Siirt ve Şırnak var. Tüm Türkiye'de yatak doluluk oranlarını izlemekteyiz. Türkiye genelinde büyük bir sorunumuz olmadı. Ancak bazı illerimizde sorunlar yaşadık. Bu dönemde sıkıntı yaşanan illerle özel olarak ilgilendik. Valilerimizin başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tedbirler açıkladılar. Bu tedbirleri uygulamaya koyarak, tedbirlere uyulup, uyulmadığını bizzat denetlediler. Gönüllü tedbirler yetersiz kalınca kolluk kuvvetlerimizin denetimi oldu" dedi.

'TÜRKİYE GENELİNDE YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI YÜZDE 68'Ülke genelindeki yatak, yoğun bakım ve solunum cihazı verilerini paylaşan Bakan Koca, şöyle devam etti:  "Hasta yatak kapasitelerimizi ve yoğun bakımı değerlendirdiğimizde Batman'da yeni 440 yataklı hastanemizi bu ay sonu hizmete alıyoruz. Yoğun bakım sayımız mart ayında Batman'da 116 idi. Kapasitemizi 230 yatağa çıkaracağız. Batman'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 79, solunum cihazı doluluk oranı ise yüzde 44. Diyarbakır'da yoğun bakım yatak sayımız Mart ayında 370 idi. 44 yeni yoğun bakımı yatağı hizmete soktuk. Diyarbakır yoğun bakım yatak sayımıza 106 yatak ilavesi ile kapasitemizi 520 yatağa çıkarmış olacağız. Diyarbakır'da yoğun bakım doluluk oranı şu an yüzde 66. Mardin'deki yoğun bakım sayısını kapasitemizi 182 yatağa çıkarmış olacağız. Mardin'de yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 81, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 44. Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68. Siirt'te mevcut 63 yoğun bakım yatağına 20 yatak ilavesiyle kapasitemizi yoğun bakın yatak sayımızı 83 yatağa çıkarmış olacağız. Siirt'te yoğun bakım oranımız yüzde 62. Şanlıurfa'da yoğun bakım yatak sayısı 567 idi. Bu süreçte 33 yatak hizmete aldık. 110 yatak ilavesi ile 710 yatağa çıkarmış olacağız. Şanlıurfa'da yoğun bakım oranımız yüzde 74. Şırnak'ta ise 69 olan yoğun bakım yatak sayısını 40 tane daha ekleyerek 109'a çıkardık. Şırnak'ta yoğun bakım oranı yüzde 58. Türkiye genelinde ise yatak doluluk oranımız şu an yüzde 51 yoğun bakım doluk oranımız yüzde 68, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 31."'TEDBİRLERLE YENİ HASTA SAYINDAKİ ARTIŞLAR KONTROL EDİLEBİLİR SEVİYEDE'Bakan Koca, salgın verilerindeki artışa karşı ve tedbirler sayesinde yeni hasta sayılarındaki artışın kontrol edilebilir hale çekildiğini ifade ederek, şöyle konuştu: "Önceliğimiz hasta artış sayısını durdurmak. Aksi durumda bu tedbirlerin bir süre sonra çözüm konusunda yetersiz kalma ihtimali olabilir. Temaslı taraması bu mücadelede hayati önleme sahip. Diyarbakır'da temaslılara ulaşma süremizi 12 saate kadar düşürdük. Bu tedbirler sayesinde hasta sayılarındaki artış durduruldu, ilde aktif hasta sayısı düşmeye başladı. Diyarbakır'da temaslı kişilerin yüzde 91'inin aile içinde bulaştığını tespit ettik. Yani temaslılar büyük çoğunlukla aynı aileden. Temaslıların vakaya dönüşme oranında ise düşüş var. Ancak bu veriler bize sosyolojik faktörlere dikkat edilmesi gerektiğini, aile ziyaretlerini kısıtlamamız gerektiğini gösteriyor. Bugün incelemelerde bulunduğumuz illerde filyasyon için adresinde bulunamayanların oranı yüzde 9,7. Temaslı ve şüpheliler kendilerini mutlaka izole etmeli. Geçtiğimiz günlerde artışa karşı yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler sayesinde yeni hasta sayındaki artışlar kontrol edilebilir seviyeye çekildi. Son günlerde Şanlıurfa'da vaka sayında yüzde 34 düşüş yaşandı. Diyarbakır'da yüzde 49, Mardin'de yüzde 47, Batman'da yüzde 56, Siirt'te yüzde 37, Şırnak ise yüzde 42 azalma oldu. Bu henüz başlangıçtır. Bir tek hasta kalmayıncaya kadar birlikte mücadelemize devam edeceğiz."6 KENTE YENİ HASTANEBakan Koca, Diyarbakır, Mardin. Batman, Şanlıurfa, Siirt ve Şırnak'ta yeni hastaneler yapılacağının müjdesini vererek, şöyle konuştu: "Bugün burada değerlendirmelerini yaptığımız 6 şehre hastane yapacağız. Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak. Şehir hastanelerimizi ileri düzey hastaneleri olarak tanımlıyoruz. 6 ilimize inşa edeceğimiz hastanelerin detayını kısaca açıklamak istiyorum. Şanlıurfa şehir hastanemizin inşaatına en kısa sürede başlatıyoruz. Diyarbakır'da ise bin yataklı şehir hastanesi için arsa yeri belirlendi, proje ihalesini bu ay içinde yapıyoruz. Şırnak ilimiz içinde 500 yataklı devlet hastanesi, Şırnak- Cizre arasında bir arazi tahsis edildi. Projelerin tamamlanmasından sonra bu yıl yapım ihalesini gerçekleştireceğiz. Batman'da ise 500 yataklı devlet hastanesi için arsa tahsis işlemleri yapıldı. Siirt'te ise 500 yataklı hastanenin arsa tahsis işlemleri devam ediyor, tamamlandığında proje ihalesi yapılmış olacak. 750 yataklı Mardin Şehir Hastanesi'ni ise 2020 yılı yatırım programına alacağız. Tüm bu projelerin genel bütçeden alınarak yapılacağını da belirtmek istiyorum."'VATANDAŞLARIMIZIN İHMALLERİ İÇİMİZİ YAKIYOR'Bakan Koca, sağlık çalışanlarının fedakarca hizmet ettiğini ancak vatandaşların ihmalleriyle üzüldüklerini ifade etti. Bakan Koca, şöyle devam etti: "Salgının başından beri sağlık personelimiz hepimizden daha çok risk altında. Çok fazla hastalanan oldu, hayatını kaybedenler oldu. Aylardır evine gidemeyen, evladını kucaklamayan, hasret gidermek için onu uzaktan selamlayan bir anneye, düğün halayında virüse yakalanmanın izahını yapmak çok zor. Sağlıkçılarımız fedakar ve özverilidir. Ancak bu fedakarlığın dikkatsizliklere, sorumsuzluklara feda edilmesini onlardan bekleyemeyiz. Vatandaşlarımız ihmalleri bizi üzüyor, içimizi yakıyor, şevkimizi kırıyor. Bugün burada çok verimli bir çalışma yaptığımız kanaatindeyim. Burada tekrar hatırlatmak istiyorum, asıl görev vatandaşlarımıza düşmektedir. Temizlik, maske ve mesafe tedbirlerine ne kadar uyarsak virüs etkisiz kalacak, tehdit olmaktan çıkacaktır."'BU İZOLASYONLARIN CEZAYLA ÇÖZÜMLENMEMESİ GEREKİYOR'Bakan Koca, özellikle bölgede cenaze, düğün, taziye ve mevlit gibi toplu etkinlikler ile izolasyonu ihlal edenlere yönelik yeni yaptırımlar düşünülüp, düşünülmediği sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Özellikle vatandaşlarımızın bu dönemde izolasyon kurallarına, pozitif olan ve temaslı olan kişilerin hassasiyetle uymalarını çok önemsiyoruz. Salgında en büyük özellikle üzerinde durduğumuz konu. Bununla ilgili İl Hıfzıssıhha kurullarımızın aldığı kararlar, uygulanması gereken cezalar belli. Bu izolasyonların cezayla çözümlenmemesi gerekiyor. Bu konuda bir başkasına virüsü bulaştırmanın bir hak olduğunu bilmemiz gerekiyor. Biliyoruz ki, bu virüsü bulaştırmakla özellikle kronik hastalığı olan, belli bir yaşta olan büyüklerimiz hayatını kaybedebiliyorlar. Buna asla sebep olmayız ve olmamalıyız. Bunu cezayla önleyebilecek noktada olmamalıyız. Bunun gereğini kolluk kuvvetleri zaten yapıyor. Bunun son olarak devreye girmesini, karşılıklı birbirimizin hakkı olduğunu, bulaştırmama noktasında hassasiyet göstermemiz gerektiğini artık biliyor olmamız gerekiyor."


Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 20:26 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Bakan Koca: Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68 - Son Dakika

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