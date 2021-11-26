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Son dakika haberi: BAKAN KOCA: TURKOVAC ACİL KULLANIM ONAYINA MÜRACAAT ETMİŞTİR (3) - Son Dakika

Son dakika haberi: BAKAN KOCA: TURKOVAC ACİL KULLANIM ONAYINA MÜRACAAT ETMİŞTİR (3)

26.11.2021 01:26
Son dakika haberi: BAKAN KOCA: TURKOVAC ACİL KULLANIM ONAYINA MÜRACAAT ETMİŞTİR (3)

Son dakika haberlerine göre 'AŞI AR-GE ÜRETİM MERKEZİMİZİN İHALESİNİ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YAPACAĞIZ'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

'AŞI AR-GE ÜRETİM MERKEZİMİZİN İHALESİNİ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YAPACAĞIZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, bir müjde vermek istediğini söyleyerek, "Özellikle proje çalışmalarını tamamladığımız 50 bin metrekare büyüklüğünde olan Aşı Ar-Ge Üretim Merkezimizin önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağız. Dünyanın bu alandaki en gelişmiş ünite merkezinin inşaatını gelecek yıl sonunda bitirmek istiyoruz. Dünyada bu anlamda bu alt yapıyla bu büyüklükte ikinci bir yer olmadığını tahmin ediyorum" dedi.

'700 DOLAR OLAN İLACI 35 KAT DAHA UCUZ MALİYETLE VERECEĞİZ'

Bakan Koca, Molnupiravir'in Kovid- 19 için ruhsatlandırılan bir ilaç olduğunu belirterek, "Bu ilaçla ilgili geçen hafta Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle ilk defa zorunlu lisans verildi. Yani ülkemize bu ilaçla ilgili müracaat edilebilir. 700 dolar olan ilacı, 30-35 kat oranında daha ucuz maliyetle vatandaşımızla buluşturacağız" diye konuştu.

'BEBEKLERDE TOPUK KANINDAN SMA TARAMASI YAPILACAK'

Bakan Koca, SMA Bilim Kurulu'nun gelecek hafta toplanacağını bildirerek şöyle konuştu: "Zolgensma ilacı konusunda bazı hasta gruplarıyla ilgili faydalı olabileceği yönünde yayınlar çıkmaya başladı. Bu ilacın hangi hastalar için kullanılabileceğini uygunluğunu ilan etmiş olacağız. SMA ile mücadele etmek gerekiyor. Yıl bitmeden zorunlu tarama kapsamına bütün Türkiye'de alıyor olacağız. Yeni doğan bebeklerimiz için topuktan kan alınır. Yine aynı çerçevede yeni doğan bebeklerimizi bu anlamda topuktan kan alınarak SMA taramasını yapıyor olacağız. Bu tedaviyi belirliyor olacak. Erken dönemde sonuç alabilirlik o kadar fazla olacak her doğan bebeğe bu taramayı başlatıyoruz."

'SAĞLIK PERSONELLLERİ MÜLAKAT YAPILMADAN ALINACAK'Bakan Koca, 40 bin sağlık personeli alımına ilişkin, "KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme ile mülakat yapılmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personelinin alım süreci başlıyor. Yine mülakat yapılmadan 10 bin sürekli işçi alımı da yapılacak kura ile. Hemşire, ebe, terapist, sağlık fizikçisi alanlarında alım olacak" dedi.

'KÖKLÜ BİR DEĞİŞİKLİK YAPMAMIZ GEREKİYOR'Bakan Koca, asistanların uzmanlık eğitim sorunu konusunda reform niteliğinde değişiklikler yapmak istediklerini bildirerek şöyle konuştu: "Uzmanlık sınavını revize etmemiz gerekiyor. Dershaneciliğin devre dışı kalması gerektiği soruların çekirdek müfredattan sorulması gerektiği kanaatindeyim. Okul başarı puanının mutlak ilave edilmesi ve görev süresi yaptığı hizmet esas alınarak bir hizmet puanının ilave edilmesini düşünüyorum. Şu an hiç kimse öğrenciler özellikle TUS'u dört beş branş dışında tercih etmiyor. Bunlara giremediğini düşünen hekim yurt dışını düşünüyor. Köklü bir değişiklik yapmamız gerekiyor. Hem de uzmanlık sınavını revize etmemiz gerekiyor. Bunu da önümüzdeki sınava mutlak yetiştirmemiz gerekiyor. İstediği branşa girebilme ihtimalinin zor olmadığını görmeliler. 36 saat çalışmayı insani bulmuyoruz, 24 saat çalışmayı ben de insani bulmuyorum. Hedef 16 saate inmeli."

'TÜİK AÇIKLAYINCA NETLEŞECEK'

Kovid- 19 ölüm oranlarının gerçek sayılar ile uyuşmadığı iddialarına cevap veren Koca, tam verilerin TÜİK açıklaması ile netleşeceğini söyledi.

Araştırma Geliştirme, Fahrettin Koca, TBMM, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: BAKAN KOCA: TURKOVAC ACİL KULLANIM ONAYINA MÜRACAAT ETMİŞTİR (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: BAKAN KOCA: TURKOVAC ACİL KULLANIM ONAYINA MÜRACAAT ETMİŞTİR (3) - Son Dakika
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