Son dakika haberi: Bakan Koca: "Ülkemizde aşı üretimini gerçekleştirebilecek tüm tesislerin iyi üretim uygulamaları sertifikasyonu işlemleri tamamlanmıştır." - Son Dakika

Son dakika haberi: Bakan Koca: "Ülkemizde aşı üretimini gerçekleştirebilecek tüm tesislerin iyi üretim uygulamaları sertifikasyonu işlemleri tamamlanmıştır."
06.01.2021 00:07
Son dakika haberi... Bakan Koca: "Ülkemizde aşı üretimini gerçekleştirebilecek tüm tesislerin iyi üretim uygulamaları sertifikasyonu işlemleri tamamlanmıştır.
Bakan Koca: "Ülkemizde aşı üretimini gerçekleştirebilecek tüm tesislerin iyi üretim uygulamaları sertifikasyonu işlemleri tamamlanmıştır."
Bakan, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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