Son dakika haberi... Bakan Koca ve Bakan Gül, yangının çıktığı hastanede inceleme yaptı - Son Dakika

Son dakika haberi... Bakan Koca ve Bakan Gül, yangının çıktığı hastanede inceleme yaptı

19.12.2020 17:47
Son dakika haberi... Bakan Koca ve Bakan Gül, yangının çıktığı hastanede inceleme yaptı, System.String[]

Son dakika haberi: Özel bir hastanenin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde çıkan ve 9 kişinin öldüğü yangının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep'te gelerek, hastanede inceleme yaptı.

Özel bir hastanenin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde çıkan ve 9 kişinin öldüğü yangının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep'te gelerek, hastanede inceleme yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, hastanede yaptığı inceleme yaşanan üzücü olay ve sonrasındaki yaşananlarla ilgili bilgi aldı. İncelemenin ardından ise açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "Elim olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza allah'tan rahmet diliyoruz. Sabah yangın 04: 30 sıralarında başladı. 20 yataklı yoğun bakımın yatan hasta sayısı 19 kişiydi. 19 kişiden 7 vatandaş olay anında hayatını kaybetti. Bir vatandaş 11 hastanın transferi sürecinde 1 hastamız da 4.5 saat kadar sonra nakledildiği hastanede hayatını kaybetmiş oldu. Toplam 19 takip edilen vatandaşımızdan 9 hastamızı kaybetti. 10 hastamızın da nakli yapılarak, tedavileri devam etmektedir. Hayatını kaybedenlere allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve baş sağlığı diliyorum. Yaralılara da acil şifa temenni ediyorum" dedi.

"KUSUR TESPİT EDİLDİĞİNDE GERKEN YAPILACAKTIR"

Koca, kusur ve tespit edildiğinde gerekenin kararlı bir şekilde yapılacağını belirterek, "Olayla ilgili inceleme hem başsavcılıkca hem de bakanlık olarak müfettiş görevlendirmesi anında yapıp, inceleme ve soruşturmayı başlatmış olduk. Bu anlamda herhangi bir sorun, aksaklık, bir kusur tespit edildiğinde, yapılması gereken her ne ise yapılma noktasında kararlı olacağımızdan vatandaşımız emin olsun" şeklinde konuştu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise yaptığı konuşmada, olayın titiz bir şekilde soruşturulduğunu belirterek, "Sağlık bakanımız ile birlikte olay anından itibaren yangını çok yakından takip ettik. Gaziantep'imiz ve milletimizin başı sağolsun. Olayla ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başszavcığımız derhal soruşturma başlatmıştır. 2 savcı görevlendirmiştir. Titiz bir şekilde olay soruşturulmaktadır. 7 kişilik bilir kişi heyeti oluşturulmuştur. Konusunda teknik olarak uzman bu heyetin incelemeleri yapılmıştır. Süreç hızlı ve titiz bir şekilde başsavcılık tarafından yürütülmektedir. İnsan canı en aziz ve en değerli varlıktır. Buna yönelik, süreçle ilgili, bir ihmal yada başka bir konu varsa, tüm olay, bütün gerçekliğiyle bütün yönüyle araştırılacaktır. Tüm kurumlar gereken ne varsa yapacaklardır, vatandaşlarımız müsterih olsun. Tüm çalışmalar titiz bir şekilde çalışmalar sürecektir" diye konuştu.

(İHA)

Abdülhamit Gül, Fahrettin Koca, Koronavirüs, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Bakan Koca ve Bakan Gül, yangının çıktığı hastanede inceleme yaptı - Son Dakika


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