Son dakika haberi: Bakan Koca, Yerli Aşı Ortak Çalışma Grubu Toplantısı'na başkanlık etti - Son Dakika

Son dakika haberi: Bakan Koca, Yerli Aşı Ortak Çalışma Grubu Toplantısı'na başkanlık etti

13.10.2020 19:47

Son dakika gündem haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yerli Aşı Ortak Çalışma Grubu'nun ilk toplantısına başkanlık etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yerli Aşı Ortak Çalışma Grubu'nun ilk toplantısına başkanlık etti. Bakan Koca, " Türkiye'nin umudu bu odada. Bu toplantıda yapılan çalışmaları değerlendirip sonuçlandırma noktasında hızlı bir gayret içinde olacağız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yerli Aşı Ortak Çalışma Grubu'nun ilk toplantısına başkanlık etti. Toplantıya, Türkiye'de Covid-19'a karşı aşı çalışmalarını yürüten bilim insanları, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve bakanlık yetkilileri katıldı.

Sağlık Bakanı Koca, toplantının açılış konuşmasına, "Türkiye'nin umudu bu odada" diyerek başladı. Türkiye'de 14 farklı merkezde Covid-19 aşı çalışmasının devam ettiğini hatırlatan Bakan Koca, "Bu toplantıda yapılan çalışmaları değerlendirip sonuçlandırma noktasında hızlı bir gayret içinde olacağız" dedi.

TÜSEB ve TÜBİTAK'ın salgının ilk günlerinde çağrıya çıktığı, başvuranlar arasından 14 projenin onaylanarak çalışmalarına başladığını söyleyen Bakan Koca, bu süre zarfında pre-klinik ve klinik safhada önemli mesafe alındığını belirtti. Gelinen noktada 5 aşının hayvan denemelerinin tamamlandığını ifade eden Sağlık Bakanı, Kayseri Erciyes Üniversitesinde ve Ankara Üniversitesinde geliştirilen iki aşı adayının insan üzerinde denemelerinin başlayacağını da belirtti. Standartlardan taviz verilmeden ama bürokrasiye de boğulmadan hızlı yol alınması gerektiğinin altını çizen Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz (TİTCK) aşı kılavuzunu hazırlayarak geçen hafta yayınladı. Bu kılavuzda, klinik araştırma öncesi aşı çalışmalarında yapılması gerekenler detaylarıyla yer alıyor. Çalışmalar bu çerçevede ilerlemeye devam edecek. Öte yandan, büyük hayvan çalışmalarının yapılacağı ve GLP özelliklerini taşıyan ilk laboratuvarımızın akreditasyon süreci tamamlandı. İstanbul Mehmet Akif Ersoy Hastanemizdeki bu laboratuvarımız, Türkiye'nin tüm aşı, ilaç ve tıbbi cihaz çalışmalarına büyük güç katacak."

Bakan Koca toplantının devamında, Covid-19 aşı çalışmalarını yürüten Erciyes, Marmara, Atatürk, Hacettepe, Yıldız Teknik, Ege, Ankara, Ortadoğu Teknik, Selçuk, Boğaziçi, Akdeniz Üniversitelerinden ve İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'nden bilim insanlarından detaylı bilgi aldı. Bilim insanları da projelerinde geldikleri noktayı, ihtiyaçları ve çözüm önerilerini paylaştı.

(İHA)

Son dakika haberi: Bakan Koca, Yerli Aşı Ortak Çalışma Grubu Toplantısı'na başkanlık etti
Son dakika haberi: Bakan Koca, Yerli Aşı Ortak Çalışma Grubu Toplantısı'na başkanlık etti
Son dakika haberi: Bakan Koca, Yerli Aşı Ortak Çalışma Grubu Toplantısı'na başkanlık etti
Son dakika haberi: Bakan Koca, Yerli Aşı Ortak Çalışma Grubu Toplantısı'na başkanlık etti

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Bakan Koca, Yerli Aşı Ortak Çalışma Grubu Toplantısı'na başkanlık etti - Son Dakika

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