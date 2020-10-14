Son dakika haberi! Bakan Koca: "(Yüz yüze eğitim) 2 hafta geçtikten sonra başlayan yaş grubuyla ilgili vaka seyrini,... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Kovid-19) Uygulama anlamında söylüyorum, yurt dışı aşı muhtemelen yılbaşından önce olabilir. Yerli aşı için de insan deneylerinden sonra zaten gelişmeleri aktaracağız."

Koca: "Yüz yüze eğitimin başladığı öğrenciler arasında salgının seyrini bilmek istiyoruz, 2 hafta geçtikten sonra başlayan yaş grubuyla ilgili vaka seyrini, sayılarını değerlendireceğiz."