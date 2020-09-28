Son dakika haber: Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölgesi için yasak geldi - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "15 Ekim itibarıyla Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölgesinde göle girilmemesi, yüzülmemesi ve plajın kullanılmaması kararını aldık" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Salda Gölü'nün korunması için alınan tedbirlerin kapsamının genişletildiğini açıkladı. Salda Gölü'nün hep güzel kalacağını paylaşımında belirten Bakan Kurum, paylaşımında "Ülkemizin eşsiz güzelliklerinden, tabiat harikamız Salda Gölü'nü korumak için aldığımız tedbirlerin kapsamını genişlettik. 15 Ekim itibarıyla Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölgesinde göle girilmemesi, yüzülmemesi ve plajın kullanılmaması kararını aldık. Akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan Çevre ve Tabiat Varlıkları Kurulu'muzun verdiği tavsiye doğrultusunda aldığımız kararla, Salda Gölü'nün özel beyaz kumsalının ziyaretler esnasında zarar görmesinin önüne geçeceğiz. Aynı zamanda Beyaz Adalar bölgesindeki 1 buçuk kilometrelik sahil şeridinde taşıma kapasitesine bağlı olarak ziyaretçi sayısını belirleyecek çalışmamızı da başlattık. Doğa harikası Salda Gölü, bembeyaz kumsalları ve turkuaz rengiyle nesiller boyu yaşayacak, Salda hep güzel kalacak" ifadelerine yer verdi.

(Utku Şimşek/İHA)