Son dakika haberi | Bakan Kurum: "81 ilimizde tam 1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü hamdolsun tamamladık" - Son Dakika

Son dakika haberi | Bakan Kurum: "81 ilimizde tam 1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü hamdolsun tamamladık"

Son dakika güncel haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Türkiye'mizde, 81 ilimizde tam 1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü hamdolsun tamamladık.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Türkiye'mizde, 81 ilimizde tam 1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü hamdolsun tamamladık. Bugün de 'Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm, deprem dönüşüm' diyoruz ve projelerimizi hızlı bir şekilde yapmaya devam ediyoruz." dedi.

Kurum, Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Toplantısı kapsamında, Fetihtepe Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Bugün İstanbul'da, Türk-İslam tarihinin en önemli, en anlamlı günlerinden birisine şahitlik ettiklerini belirten Kurum, Ayasofya-i Kebir Camisi'nde 86 yıl sonra ilk cuma namazının kılındığını hatırlattı. Kurum, "Bizlere bugünü gösteren Rabb'ime hamdediyoruz. Ayasofya'nın zincirlerini kırıp yeniden özgürlüğüne kavuşturan, tüm İslam alemine bu büyük mutluluğu yaşatan başkomutanımız, liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyorum." diye konuştu.

Okmeydanı'nda, Fetihtepe, Kaptanpaşa, Keçecipiri, Piripaşa, Piyalepaşa ve Kulaksız mahallelerinin bulunduğu ve içerisinde 80 bin vatandaşın yaşadığı 1 buçuk milyon metrekare büyüklüğündeki bu alanda kentsel dönüşüme başladıklarını ifade eden Kurum, şimdiden kentsel dönüşümün, yeni yaşam alanlarının ve yeni konutların hayırlı olmasını diledi.

İstanbul'un geleceği için çok çalışmaları ve çok hızlı olmaları gerektiğini anlatan Kurum, şöyle konuştu:

"Çünkü maalesef, bizim cennet vatanımızın yüzde 66'sı deprem riski altında ve yaşadığımız toprakların, nüfusumuzun yüzde 71'i de bu alanlarda yaşıyor. Son 100 yılda 6 ve üzerinde 60'a yakın deprem yaşadık ve bu depremlerde 80 bin canımızı toprağa verdik. Çok uzağa gitmeye gerek yok. İstanbul'umuzda bakın 2019 yılının şubat ayıydı. Ekranda görsellerini görüyorsunuz. Yeşilyurt apartmanının enkazında can aradığımız görüntüler ve hemen arkasında yeni yaptığımız sağlam güvenli binalar. Yeşilyurt apartmanı bir anda kendiliğinden yıkılıverdi. O enkazda 21 canımızı kaybettik. Artık deprem olmadan da can kayıpları yaşayabiliyoruz. Çünkü binalarımızın çoğu artık ömrünü tamamlamış durumda. Sadece bina ömrü değil, işte bulunduğumuz mekanda gençlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız sosyal imkanlardan yeteri kadar faydalanamıyorlar."

AK Parti'nin 2002 yılındaki iktidarıyla beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde eğitimden sağlığa, ekonomiden ulaşıma, çevre ve şehirciliğe kadar pek çok alanda olduğu gibi depreme hazırlık noktasında da devrim niteliğinde projeleri başlattıklarını belirten Kurum, en önemli projelerden birinin sosyal konut projesi olduğunu, bugüne kadar 940 bin ailenin, yaklaşık 5 milyon vatandaşın ev sahibi olduğunu, güvenli, konforlu yeni yuvalarında yeni yaşam alanlarında hayat sürmeye başladığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2012 yılında, "bedeli ne olursa olsun yapacağız" sözleriyle, kentsel dönüşüm seferberliğini İstanbul'da Gaziosmanpaşa'da başlattığını anımsatan Kurum, "O günden bugüne Türkiye'mizde, 81 ilimizde tam 1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü hamdolsun tamamladık. Bugün de 'Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm, deprem dönüşüm' diyoruz ve projelerimizi hızlı bir şekilde yapmaya devam ediyoruz. Ülkemizin her yerinde Antalya'dan Balıkesir'e, Diyarbakır'a, Erzincan'a, İzmir'e, Bolu'dan, Malatya'ya, Samsun'dan Zonguldak'a kadar birçok ilimizde deprem dönüşüm konutlarımızı yapıyoruz ve hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz." dedi.

Türkiye'deki riskli bölgelerin en başında İstanbul'un geldiğini ve bu anlamda İstanbul'u mahalle mahalle ve sokak sokak depreme hazırladıklarını anlatan Kurum, Türkiye'de 1,5 milyon, İstanbul'da ise 300 bin konutu acilen dönüştüreceklerini belirtti.

Okmeydanı'nda kentsel dönüşümün yerinde, hızlı ve gönül rızasına göre yapılacağını, haktan ve adaletten ödün verilmeyeceğini ifade eden Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarına "Bismillah" dediklerini, mülkiyet noktasında mağdur olunmayacağını, kira yardımı, taşınma yardımı yapılacağını, 2020 yılı bitmeden ilk kazmanın vurulacağını, ada bazlı, yerinde, hızlı ve gönüllü bir şekilde 18 ay içerisinde dönüşümün tamamlanacağını bildirdi.

"Mağdur etmeden oturduğunuz dairenin gerçek değerini hesaplayacağız"

Fetihtepe Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm kapsamında, birinci etapta Emlak Konut Genel Müdürlüğü eliyle 132 bin metrekare inşaat alanında, 21 blok yapılacağını, içerisinde 6 farklı tipte toplam 771 konut, 50 iş yeri olmak üzere 821 bağımsız bölüm bulunacağını ifade eden Kurum, şunları kaydetti:

"75 adet 3+1, 4 farklı tipte 666 adet 2+1 dairemiz olacak. Tüm bu konutlarımız, işçilik kalitesiyle, konforuyla, ferahlığıyla, modern ve kaliteli malzeme kullanımıyla hakikaten 1. sınıf daireler olacak. Sosyal donatılarımızla, yeşil alanlarımızla, otoparklarımızla işte bu sokaklar, bu caddeler birer cazibe merkezi haline gelecek. Trafik sorunu olmayacak, kapalı otoparklarımız binalarımızın altında yeterli miktarda olacak. Otopark sorunu olmayacak. Modern iş yerleriyle bu bölgede ticaret canlanacak, bölgenin marka değeri yükselecek. Sizleri mağdur etmeden oturduğunuz dairenin gerçek değerini hesaplayacağız. Ardından burada, yerinde yapacağımız yeni projenin bedelini de hesaplayacağız. Dileyen vatandaşımıza dairesinin bedelini vereceğiz. Projemizden faydalanmak isteyen kardeşlerimizi ise aradaki farkı yüzde 30'lara varan oranda biz sübvanse edeceğiz, indirim yapacağız, destekleyeceğiz. Geri kalan miktarı da uzun bir vadeye, uygun ödeme koşullarıyla, 20 yıla yayacağız."

"Evlerimizi yenilemenin zamanı"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise Okmeydanı'ndaki kentsel dönüşüm için yıllardır planların yapıldığını, vakıf arazilerinin hazine arazileri ile takası ve tapu verme işlemleri çalışmalarının yapıldığını söyledi.

Depremin her an kapıda olduğunu kaydeden Yıldız, "Artık tapu değil, evlerimizi yenilemenin zamanı. Artık daha güvenli evlere, konutlara ihtiyacımız var. Aday olduğumuzda Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatı buranın çözülmesi konusuydu ve o gün yola çıktığımızda, daha öncede burada çalışmalar yapıldığında elbette ki o projelerden bilgimiz vardı ama biz şunu ifade ettik kesinlikle ve kesinlikle Okmeydanı kentsel dönüşümü yerinde olacak. Okmeydanı Okmeydanlılarındır. Okmeydanlı kardeşlerim, Okmeydanı'ndan başka bir yere gönderilmeyecek, yerinde bir dönüşüm yapacağız demiştim. Şimdi aynı şeyi söylüyorum. İkincisi burada olan hiçbir vatandaşımızın, hakkına, hukukuna helal getirilmeyecek, mağdur edilmeyecek." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi | Bakan Kurum: 81 ilimizde tam 1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü hamdolsun tamamladık

Murat Kurum, Okmeydanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 11:51

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Bakan Kurum: '81 ilimizde tam 1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü hamdolsun tamamladık' - Son Dakika

Son Dakika

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Bazı arkadaşlarla vedalaşacağız Son Dakika: Gökçeada'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı Dünyada günlük vaka sayısı salgının başından beri en yüksek seviyeye çıktı Son Dakika: Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı Putin'den Azerbaycan-Ermenistan gerginliğiyle ilgili günler sonra gelen ilk açıklama: Yakından izliyoruz Ekrem İmamoğlu görüntüleri paylaştı! Kadın makinist linçten son anda kurtarıldı Ünlü sunucu Özlem Yıldız'ın tatil paylaşımlarına beğeni yağıyor Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'da gündem Christoph Daum Beşiktaş'tan ayrılan Burak Yılmaz: Bir karar vermem gerekiyordu ve gitmeyi tercih ettim Radyocu Elçin Özsoy hayatını kaybetti Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi Meteoroloji, bir bölge ve 4 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu İmamoğlu'ndan Ayasofya davetiyle ilgili soruya dikkat çeken yanıt: Polemik konusu yaratılmak isteniyor
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu         
19:06
Son Dakika: Türkiye'de 24 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 937 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 937 yeni vaka tespit edildi         
19:04
Ayasofya'da kılınan namaz Miçotakis'i çıldırttı! Türkiye'ye yönelik küstah sözler sarf etti Ayasofya'da kılınan namaz Miçotakis'i çıldırttı! Türkiye'ye yönelik küstah sözler sarf etti         
19:02
Sultanahmet'te namaz kılan Muharrem İnce'den kendisini eleştirenlere sert yanıt Sultanahmet'te namaz kılan Muharrem İnce'den kendisini eleştirenlere sert yanıt         
18:53
Zeynep Şenpınar katili, genç kızın iç çamaşırları da dahil tüm kıyafetlerini değiştirmiş Zeynep Şenpınar katili, genç kızın iç çamaşırları da dahil tüm kıyafetlerini değiştirmiş         
18:29
İran'dan ibadete açılan Ayasofya ile ilgili açıklama: Yüzyılın en önemli olaylarından biri İran'dan ibadete açılan Ayasofya ile ilgili açıklama: Yüzyılın en önemli olaylarından biri         
18:01
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü         
17:50
Erzurum Valisi, kentteki vaka sayısının 160 olduğunu açıkladı ve uyardı: Virüsün yayılma hızı devam ediyor Erzurum Valisi, kentteki vaka sayısının 160 olduğunu açıkladı ve uyardı: Virüsün yayılma hızı devam ediyor         
17:32
İlk kavgada şikayetçi olmadığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs, hayatını kaybetti İlk kavgada şikayetçi olmadığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs, hayatını kaybetti         
17:30
Aysofya Camii'nde ilk namazı kılmak için ailesiyle Keşmir'den geldi Aysofya Camii'nde ilk namazı kılmak için ailesiyle Keşmir'den geldi         
17:13
Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı         
17:07
Pınar Gültekin cinayetinde annenin Pınar Gültekin cinayetinde annenin "Katil tek değildi" şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü         
16:29
Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım         
16:15
1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' 27 bin liradan satıldı 1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' 27 bin liradan satıldı         
16:09
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı         
15:48
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor 3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor         
14:51
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı         
13:55
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu         
13:47
Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı         
12:43
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti         
11:43
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş         
11:11
Elektrikte Elektrikte "Yeşil Tarife" uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak         
10:39
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım         
10:36
Özel bakım merkezinde, hasta bakıcılar yatalak hastaya tazyikli suyla işkence ederek öldürdü Özel bakım merkezinde, hasta bakıcılar yatalak hastaya tazyikli suyla işkence ederek öldürdü         
10:35
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı         
10:09
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor         
09:34
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak         
09:33
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor         
09:14
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi         
09:06
Öfkeli baba, 18 yaşından küçük kızının birlikte yaşadığı gencin evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı Öfkeli baba, 18 yaşından küçük kızının birlikte yaşadığı gencin evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı         
04:20
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları) Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)         
00:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2020 00:15:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Bakan Kurum: "81 ilimizde tam 1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü hamdolsun tamamladık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei