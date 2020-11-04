Son dakika haberi: Bakan Kurum: "Artık enkaz kaldırma çalışmalarına başladık" - Son Dakika

Son dakika haberi: Bakan Kurum: "Artık enkaz kaldırma çalışmalarına başladık"

04.11.2020 11:30

Gelen son dakika haberlerine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un düzenlediği basın toplantısı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması İZMİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un düzenlediği basın toplantısı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması İZMİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. (1)

Kurum: "Artık enkaz kaldırma çalışmalarına başladık, sadece bir alanda enkaz kaldı. Orada da hassas bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Son dakika haberi: Bakan Kurum: Artık enkaz kaldırma çalışmalarına başladık
Son dakika haberi: Bakan Kurum: Artık enkaz kaldırma çalışmalarına başladık
Son dakika haberi: Bakan Kurum: Artık enkaz kaldırma çalışmalarına başladık
Son dakika haberi: Bakan Kurum: Artık enkaz kaldırma çalışmalarına başladık

Murat Kurum, İzmir, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Bakan Kurum: 'Artık enkaz kaldırma çalışmalarına başladık' - Son Dakika


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