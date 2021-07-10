Bakan Kurum: Balıklarımız görünmeye başladı - Son Dakika

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilajla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu balıkların yeniden görüldüğünü belirtti.

Bakan Kurum, Twitter hesabından Marmara Denizi'nden çekilen ve suyun berraklaştığını gösteren videoyu 'Marmara hepimizin' notu ile paylaştı. Bakan Kurum mesajında, "Su berraklaştıkça balıklarımız görünmeye başladı. Martılar da simit parçaları için beklemede" dedi.