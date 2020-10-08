Bakan Kurum, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin inşaat çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Bakan Kurum, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin inşaat çalışmalarını inceledi

08.10.2020 17:29

Bakan Kurum, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin inşaat çalışmalarını inceledi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "2022 yılının sonu gelmeden camimizi bitireceğiz" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nin inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek, "2022...

Bakan Kurum, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin inşaat çalışmalarını inceledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "2022 yılının sonu gelmeden camimizi bitireceğiz"

İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nin inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek, "2022 yılının sonu gelmeden camimizi bitireceğiz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Levent'teki inşaat çalışmaları süren Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde incelemelerde bulundu. İnşaat çalışmaları hakkında bilgi alan Bakan kurum, şantiye alanını da gezdi. Mimar Sinan'ın kalfalık eseri olan Süleymaniye Camisi'nden esinlenerek tasarlanan Barbaros Hayrettin Paşa Camii ibadete açıldığında, Sarıyer Büyükdere'den Yıldız Hamidiye Camisi'ne kadar ana arterdeki tek büyük cami olacak. 20 bin kapasiteli caminin, 5 bin 500 metrekare avlusu, kapalı otopark ve sosyal alanlarıyla gece gündüz yaşayan bir ibadet, kültür ve ilim merkezi olmak üzere vatandaşlara hizmet verecek. Cami, 4 bin metrekarelik el sanatları, ebru, hat, tezhip atölyeleri ile çok amaçlı salona ve 900 araçlık kapalı otoparka da sahip olacak. Ayrıca İstanbul için öngörülen olası depremde toplanma alanı olarak da kullanılabilecek.

"2022 yılının sonu gelmeden camimizi bitireceğiz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "18 bin 500 metrekarelik bir alanda camimiz yükseliyor. Toplamda 57 bin metrekarelik bir inşaat alanına sahip ve 4 bodrumdan oluşuyor. O bodrumlarımızda 50 bin metrekarelik bir inşaat alanına sahip ve o inşaat alının da yaklaşık yüzde 40'nı tamamlamış bulunuyoruz. Bodrumlarımızda bölgeye hitap edecek kapalı otoparklarımız, tezhip atölyelerimiz, sanat atölyelerimiz bu bölgedeki insanlara hizmet verecek. Toplamda 20 bin cemaat kapasiteli olan cami burada selahaddin cami görevini üstlenecek. Depremde de bir toplanma vazifesi üstlenecek camii önemli bir eserimiz olacak. Barbaros Hayrettin Paşa Camii'mizi 2022 yılının sonu gelmeden camimizi bitireceğiz" dedi.

Bakan Kurum, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin inşaat çalışmalarını inceledi
Bakan Kurum, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin inşaat çalışmalarını inceledi
Bakan Kurum, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin inşaat çalışmalarını inceledi
Bakan Kurum, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin inşaat çalışmalarını inceledi
Bakan Kurum, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin inşaat çalışmalarını inceledi
Bakan Kurum, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin inşaat çalışmalarını inceledi
Bakan Kurum, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin inşaat çalışmalarını inceledi
Bakan Kurum, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin inşaat çalışmalarını inceledi
Bakan Kurum, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin inşaat çalışmalarını inceledi
Bakan Kurum, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin inşaat çalışmalarını inceledi
Bakan Kurum, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin inşaat çalışmalarını inceledi
Bakan Kurum, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin inşaat çalışmalarını inceledi
Bakan Kurum, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin inşaat çalışmalarını inceledi
Bakan Kurum, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin inşaat çalışmalarını inceledi
Bakan Kurum, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin inşaat çalışmalarını inceledi

Barbaros Hayrettin Paşa, Murat Kurum, İnşaat, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Kurum, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin inşaat çalışmalarını inceledi - Son Dakika

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