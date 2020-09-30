Son dakika haberi | Bakan Kurum, Berlin'de Gayriresmi AB Çevre Bakanları Toplantısı'na katıldı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi | Bakan Kurum, Berlin'de Gayriresmi AB Çevre Bakanları Toplantısı'na katıldı Açıklaması

Son dakika gündem haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının insan sağlığı için sürdürülebilir bir çevrenin gerekli olduğunu gösterdiğini söyledi.

Son dakika haberi | Bakan Kurum, Berlin'de Gayriresmi AB Çevre Bakanları Toplantısı'na katıldı Açıklaması, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının insan sağlığı için sürdürülebilir bir çevrenin gerekli olduğunu gösterdiğini söyledi.

Kurum, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Gayriresmi AB Çevre Bakanları Toplantısı'nda, "Kovid-19 ve küresel biyoçeşitlilik politikası" konulu oturumda konuştu.

Kovid-19 salgınının insan yaşamını tehdit eden küresel ölçekte büyük bir krize dönüştüğünü vurgulayan Kurum, "Salgın bizlere insan sağlığı için sürdürülebilir bir çevrenin gerekli olduğunu göstermiştir." dedi.

Kurum, yasa dışı yaban hayatı ticareti, biyokaçakçılık, doğal kaynakların aşırı tüketimi, kimyasalların ve atıkların kontrolsüz yönetimi gibi faaliyetlerin canlı türlerinin azalmasına ve yaşam alanlarının tahrip edilmesine neden olduğuna dikkati çekti.

Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Biyoçeşitlilik kaybı, iklim değişikliği ve kirlilik ile birlikte ekosistemleri etkilediği gibi bulaşıcı hastalıkların küresel düzeyde salgınlara neden olmasında da rol oynamaktadır. 2020 sonrası Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi'nin 2050 vizyonuyla insan çevre ve sağlık olgularını bir araya getirmektedir. Bu kapsamda 2030 Eylem Hedefleri genel yapısı itibarıyla yeterli ve kapsayıcıdır. Bu hedefler içerisinde özellikle 2030'a kadar dünyamızın yüzde 30'unun etkili korunan alanlar sistemine alınmasını çok önemsiyoruz. 2030'a kadar plastik atıkların insan sağlığı için zararlı olmayan seviyelere düşürülmesi bizim için çok değerli bir hedeftir."

Millet Bahçeleri Projesi ile şehirlerin aktif yeşil alan kapasite ve altyapısı geliştirildi

Yeşil alanlara erişimin arttırılması önemine dikkati çeken Kurum, bu alanların biyolojik çeşitliliği ve devamlılığının, insan sağlığı açısından öneminin daha güçlü vurgulanması gerektiğini belirtti.

Kurum, korunan alanların artırılması, biyoçeşitlilik kaybının azaltılması, şehirlerin yeşil alanlarının ve altyapılarının geliştirilmesi ve ekolojik koridorların oluşturulması noktasında konunun öneminin farkında olduklarına işaret ederek, "Ülkemizin her köşesinde, 81 ilde 81 milyon metrekare hedefiyle başlattığımız Millet Bahçeleri Projesi ile şehirlerimizin aktif yeşil alan kapasite ve altyapısını geliştiriyoruz. Şehirlerimize nefes aldırıyoruz. Ülkemizdeki korunan alan büyüklüğümüzü, yüzde 9'dan OECD ortalaması olan yüzde 17'ye çıkarıyoruz." diye konuştu.

Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesine katkı sağlayacak ekolojik koridorları 22 alanda oluşturarak ülke geneline yaymayı hedeflediklerinin altını çizen Kurum, "Son 2 yılda ülkemizin farklı yörelerinden, yaklaşık 180 bin hektar büyüklüğündeki 121 alanı 'kesin korunacak hassas alan' olarak belirledik. Toplam doğal sit alanı büyüklüğümüzü 2 milyon hektardan yaklaşık yüzde 25 artırarak 2,5 milyon hektara çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum yeni stratejide insan ve çevre sağlığı, biyoçeşitlilik, gıda ve su güvenliği konularının kesişme noktası olan "ortak refah ve sağlık" olgusuna daha fazla yer verilmesini istedi.

Avrupa Birliği, Murat Kurum, Berlin, Bakan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 12:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Bakan Kurum, Berlin'de Gayriresmi AB Çevre Bakanları Toplantısı'na katıldı Açıklaması - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan askerlerinin Bayraktar SİHA'ya çaresizce ateş açtığı anlar kameraya yansıdı Maske takmadılar diye kendilerini uyaran çocuğu darp eden kadınlar kamerada! Cengiz Koraltan, canlı yayında komşuluğun tanımını yapmış: Komşu demek dost demek İzmir'in Çernobil'i için için yanarken tehlike saçmaya devam ediyor Shell, 2022'ye kadar 9 bin kişiyi işten çıkaracak Bursaspor 24 milyon TL'lik kaynak bulamazsa, puan silme cezası alacak Öğrencilerini dövdüğünü itiraf eden öğretmen, velilerin hışmına uğradı Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu
İzmir Maratonu'na hazırlanan Kenyalı atlete su aygırı saldırdı İzmir Maratonu'na hazırlanan Kenyalı atlete su aygırı saldırdı         
12:09
Ajda Pekkan'la aşk yaşadığı söylenen Hakan Altun cephesinden ilk açıklama geldi Ajda Pekkan'la aşk yaşadığı söylenen Hakan Altun cephesinden ilk açıklama geldi         
12:04
Bakanlık'tan Ermenistan'a tokat gibi Hocalı mesajı: 30 yıl önce nasılsa bugün de barışın düşmanı gibi hareket ediyorlar Bakanlık'tan Ermenistan'a tokat gibi Hocalı mesajı: 30 yıl önce nasılsa bugün de barışın düşmanı gibi hareket ediyorlar         
11:54
Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar'ın sahibi olduğu Alkoçlar Otelcilik ve Turizm AŞ iflas etti Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar'ın sahibi olduğu Alkoçlar Otelcilik ve Turizm AŞ iflas etti         
11:31
Aile üyeleri mutfakta yemek yerken, evi soyan hırsızlar kameralara yakalandı Aile üyeleri mutfakta yemek yerken, evi soyan hırsızlar kameralara yakalandı         
11:24
Azerbaycan'ın dünyaca ünlü sporcusu Tofiq Musayev de Ermenistan'la savaşmak için orduya katıldı Azerbaycan'ın dünyaca ünlü sporcusu Tofiq Musayev de Ermenistan'la savaşmak için orduya katıldı         
11:02
Kızının katil zanlısının yakalandığını öğrenen acılı anne, Müge Anlı'ya sarılıp ağıt yaktı Kızının katil zanlısının yakalandığını öğrenen acılı anne, Müge Anlı'ya sarılıp ağıt yaktı         
10:52
Türkiye'nin en yüksek gövdeli barajının gövdesinin tamamlanmasına 40 metre kaldı Türkiye'nin en yüksek gövdeli barajının gövdesinin tamamlanmasına 40 metre kaldı         
10:46
Beraber kahvaltı yaptığı çifti öldürüp, intihar etti Beraber kahvaltı yaptığı çifti öldürüp, intihar etti         
10:22
Bakıcısıyla evlenip hayalini gerçekleştiren milyarder iş adamı kızının ölüm haberiyle yıkıldı Bakıcısıyla evlenip hayalini gerçekleştiren milyarder iş adamı kızının ölüm haberiyle yıkıldı         
10:20
Yılın bombası: Ajda Pekkan ve Hakan Altun aşk yaşıyor Yılın bombası: Ajda Pekkan ve Hakan Altun aşk yaşıyor         
09:49
Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş         
09:40
Kambiyo ve TL mevduat vergisinde yapılan indirim sonrası düşüşe geçen dolar 7,77'den işlem görüyor Kambiyo ve TL mevduat vergisinde yapılan indirim sonrası düşüşe geçen dolar 7,77'den işlem görüyor         
09:39
İran'ın Azerbaycan'a ihaneti kamerada! Ermenistan askeri araçlarına petrol taşıdılar İran'ın Azerbaycan'a ihaneti kamerada! Ermenistan askeri araçlarına petrol taşıdılar         
09:31
Şifayı bulduğu sirke için aylık 30 bin TL kazandığı mesleğini bıraktı Şifayı bulduğu sirke için aylık 30 bin TL kazandığı mesleğini bıraktı         
08:55
Zeynep Alkan'ın makyajsız hali sosyal medyanın diline düştü Zeynep Alkan'ın makyajsız hali sosyal medyanın diline düştü         
23:32
Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı         
20:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2020 12:34:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Bakan Kurum, Berlin'de Gayriresmi AB Çevre Bakanları Toplantısı'na katıldı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei