Son dakika haberi: Bakan Kurum, Bulancak'ta incelemelerde bulundu - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'un Bulancak ilçesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum, yapımı devam eden Bulancak Belediyesi hizmet binası inşaatını inceledi.

Kurum, ardından ziyaret ettiği Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Güzelyalı Mahallesi'nde inşa edilen TOKİ konutlarını da inceleyen Kurum, yetkililer tarafından çalışmalarla ilgili bilgilendirildi.

Kurum'a incelemeleri sırasında, Vali Enver Ünlü ile AK Parti Giresun milletvekilleri Cemal Öztürk ve Kadir Aydın da eşlik etti.