Son dakika haberleri | Bakan Kurum'dan Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Bakan Kurum'dan Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret

20.03.2022 13:51
Son dakika haberleri | Bakan Kurum'dan Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret

Son dakika gündem haberi: Bakan Kurum'dan Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaretÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehitler için dua etti.

Bakan Kurum'dan Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehitler için dua etti.

Bakan Kurum, Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret etti. Kurum, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 30 Ocak 2016'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Selçuk Paker ve 4 Mart 2021'de Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan Korgeneral Osman Erbaş'ın mezarını ziyaret ederek dua etti. Bakan Kurum ayrıca İstanbul'daki evini Cebeci Askeri Şehitliği karşısına taşıyan şehit Paker'in annesini ziyaret ederek, şehidin odasını gezdi.

Son dakika haberleri | Bakan Kurum'dan Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret
Son dakika haberleri | Bakan Kurum'dan Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret
Son dakika haberleri | Bakan Kurum'dan Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret
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Cebeci Askeri Şehitliği, İklim Değişikliği, Murat Kurum, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Bakan Kurum'dan Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret - Son Dakika


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