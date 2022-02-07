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Son dakika haberi... Bakan Kurum'dan, İstanbul Üsküdar'da 3 katlı binada meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi... Bakan Kurum'dan, İstanbul Üsküdar'da 3 katlı binada meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması

07.02.2022 16:22
Son dakika haberi... Bakan Kurum'dan, İstanbul Üsküdar'da 3 katlı binada meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Üsküdar'da 3 katlı binada meydana gelen patlamada hasar gören ve etki alanındaki 5 binanın tahliye edildiğini bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Üsküdar'da 3 katlı binada meydana gelen patlamada hasar gören ve etki alanındaki 5 binanın tahliye edildiğini bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Üsküdar'da bir binada gerçekleşen patlama nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Patlamada hasar gören ve etki alanındaki 5 bina tahliye edilmiş olup İl Müdürlüğü ekiplerimizce hasar tespitine başlanmıştır." ifadelerine yer verdi.

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Murat Kurum, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Bakan Kurum'dan, İstanbul Üsküdar'da 3 katlı binada meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Bakan Kurum'dan, İstanbul Üsküdar'da 3 katlı binada meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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