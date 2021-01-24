Son dakika haberi | Bakan Kurum, "Depremler bize Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu gösteriyor" - Son Dakika

Son dakika haberi | Bakan Kurum, "Depremler bize Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu gösteriyor"

24.01.2021 17:43

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bakan Kurum, "Depremler bize Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu gösteriyor" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bugüne kadar 1,5 milyon konutun dönüşümünü gerçekleştirdik" "Bugün Türkiye'nin hemen hemen her ilinde dönüşüm projelerimiz mevcuttur" "Kararlı...

Bakan Kurum, "Depremler bize Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu gösteriyor"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,

"Bugüne kadar 1,5 milyon konutun dönüşümünü gerçekleştirdik"

"Bugün Türkiye'nin hemen hemen her ilinde dönüşüm projelerimiz mevcuttur"

"Kararlı bir şekilde belirlediğimiz hedefler doğrultusunda dönüşüm sürecini tamamlayacağız"

"Tüm konutlarımızı sağlıklı ve güvenli hale getirene kadar çalışmalarımızı sürdürüyor olacağız"

ELAZIĞ - Depremlerin Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Türkiye olarak 80 bin canımızı depremlerde yitirdiğimiz sürece baktığımızda kentsel dönüşümle ilgili sürecimizi ve projelerimizi çok daha kararlı bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede bu güne kadar 1,5 milyon konutun dönüşümünü gerçekleştirdik" dedi.

Geçtiğimiz yıl bugün meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 25 binden fazla konut ise hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde Elazığ'da 20 binden fazla konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda tamamlanan 3 bine yakın konut ise hak sahiplerine kura ile teslim edildi.

Depremin yıl dönümü kapsamında Elazığ'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yapımı tamamlanan TOKİ konutlarını gezerek incelemelerde bulundu. Bizmişen bölgesinde yapımı tamamlanan konutları inceleyen ve açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, ardından basın mensuplarının sorunlarını yanıtladı.

En son yaşanan 5.3 şiddetindeki depremden sonra yine AFAD, bakanlık ekipleri sahada çalışmalarını yaptığını belirten Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bu çerçevede orta hasar iken en son yaşanan depremde ağır hasara dönen yaklaşık 3 bin 800 bağımsız bölümü içeren konutlarımız var. Yapmış olduğumu istişarelerde ilk olarak 24 Ocak'taki depremzedeleri konutlarına yerleştireceğiz. Akabinde de AFAD Başkanlığımızın, İçişleri Bakanlığımızla o süreci eş zamanlı yürütüyoruz. Ağır hasarlı ev sahiplerine de yine konutlarımızı bu anlayışla yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Tüm konutlarımızı sağlıklı ve güvenli hale getirene kadar çalışmalarımızı sürdürüyor olacağız"

Önceliğin depremzedelerde olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, "Hem Sivrice merkezli hem de en son yaşadığımız depremde, depremzede kardeşlerimizi güvenli konutlara yerleştireceğiz. Akabinde de vekillerimiz, belediye başkanımız, İçişleri Bakanlığımızla yapmış olduğum istişareler çerçevesinde Cumhurbaşkanımız, buraya ilave sosyal konut yapılması talimatı verdi. O çalışmayı da TOKİ başkanlığımız yürütüyor. Daha önce bin 200 sosyal konut inşasını, 100 binlik konutluk proje kapsamında açıklanmıştı. Talepler alındı, kuralar çekildi. Bu projelerimize ilimizde devam edeceğiz. Tüm konutlarımızı sağlıklı ve güvenli hale getirene kadar çalışmalarımızı sürdürüyor olacağız" diye konuştu.

"Elazığ'ın her değeri bizim için kıymetlidir"

Elazığ'ın her yeri ve ihtiyacına cevap verecek, her soruna koşacak anlamda çalışmaları yürüttüklerini aktaran Kurum, "Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda yapılması gerekenleri bir bir proje haline getirmek suretiyle yapmaya gayret gösteriyoruz. 136 derslikli toplam 8 okulun ihalesini TOKİ başkanlığımız yaptı. Yine bölgelerimizdeki camilerimizin sosyal donatılarımızın, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu tüm alanda yürütüyoruz. Elazığspor'umuz da bizim bir değerimizdir. Elazığ, her zaman duruşu ile tüm Türkiye'ye örnek olmuş bir şehirdir. O yüzden Elazığ'ın her değeri bizim için kıymetlidir. Elazığspor içinde yapılması gereken her türlü adımı atacağımızı ifade etmek isterim" diye kaydetti.

"Bu güne kadar 1,5 milyon konutun dönüşümünü gerçekleştirdik"

Bakan Kurum açıklamasının devamında,"Orta hasarlı binaların güçlendirilmesi adına, kentsel dönüşümde vatandaşlarımızın kendi konutlarını uygun şartlarda ki kredilerle yapabilmeleri adına 125 bin liralık kredi tutarını 200 bin liraya çıkaracak düzenlemeyi Cumhurbaşkanlığımıza gönderdik. Onaylanmasına müteakip 200 bin liraya kadar vatandaşlarımız, uygun şartlarda kredilerini kullanarak dönüşüm sürecini hızlandıracaklar. Tabi bu depremler bize Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Burada afetzede ailelerimizin bu depremlerde ne kadar acılar çektiğini yaşayan biliyor. Dolasıyla Türkiye olarak 80 bin canımızı depremlerde yitirdiğimiz sürece baktığımızda kentsel dönüşümle ilgili sürecimizi ve projelerimizi çok daha kararlı bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede bu güne kadar 1,5 milyon konutun dönüşümünü gerçekleştirdik. Verilmesi gereken her türlü desteği Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde vatandaşlarımıza vermeye çalışıyoruz. Her yerde gidip yerinde hızlı, gönüllü prensipleriyle dönüşüm projeleri arttırıyoruz. Bugün Türkiye'nin hemen hemen her ilinde dönüşüm projelerimiz mevcuttur. Tarihi alanlarda, kent meydanlarında, sanayi alanlarında, riskli binaların dönüşümü başlıkları altında birçok alanda dönüşüm projelerimiz var. Biz bir daha bu acıları yaşamak istemiyoruz. Biz vatandaşımızın her türlü ihtiyaç duyduğu desteği verebileceğimizi, her türlü projede vatandaşımızın yanında olduğumuzu burada bir kez daha ifade etmek isterim. Kararlı bir şekilde belirlediğimiz hedefler doğrultusunda dönüşüm sürecini tamamlayacağız" ifadelerine yer verdi.

Son dakika haberi | Bakan Kurum, Depremler bize Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu gösteriyor
Son dakika haberi | Bakan Kurum, Depremler bize Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu gösteriyor
Son dakika haberi | Bakan Kurum, Depremler bize Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu gösteriyor
Son dakika haberi | Bakan Kurum, Depremler bize Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu gösteriyor

Murat Kurum, Türkiye, Elazığ, konut, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi | Bakan Kurum, 'Depremler bize Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu gösteriyor' - Son Dakika


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